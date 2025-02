Região Norte deve presenciar chuvas dentro e acima da média, aponta Inmet

O mês de março deve apresentar um regime de chuvas bastante variado entre as regiões do Brasil, diz o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em boletim divulgado nesta sexta-feira, 28. No Norte do País, devem ocorrer chuvas dentro e acima da média em grande parte da região, com volumes que podem ultrapassar os 300 milímetros, "exceto em áreas do Tocantins e Rondônia, que podem receber chuvas abaixo da média", destaca o Inmet.

No Nordeste, as chuvas podem ficar próximas ou abaixo da média, com exceção do Maranhão, onde as precipitações devem ocorrer, em março, acima da média no norte do Estado. Já no nordeste da Bahia, em Sergipe e Alagoas, a previsão do Inmet é de chuvas "abaixo da média", inferiores a 160 milímetros.

Para o Centro-Oeste e Sudeste do País, o instituto diz que, na média, devem ocorrer chuvas próximas e abaixo da média durante o mês de março, com volumes inferiores a 160 milímetros. "Em áreas do nordeste e sudoeste de Mato Grosso, a previsão indica chuvas acima da média, com valores que podem ser acima de 250 mm", destaca o boletim.

No Sul do País, por sua vez, devem ocorrer chuvas próximas ou abaixo da média, com exceção do norte do Rio Grande do Sul e da faixa central e leste de Santa Catarina, onde os acumulados poderão ficar acima da média histórica, ou acima de 130 milímetros.

Quanto à temperatura prevista para o mês de março pelo Inmet, deve ficar acima da média na maior parte do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, bem como no interior do Nordeste, com valores superiores a 24 graus. "Por outro lado, em grande parte da Região Norte, leste da Região Nordeste e áreas de Mato Grosso são previstas temperaturas mais amenas ou próximas da média histórica", finaliza o instituto.