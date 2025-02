Deve chover todos os dias de fevereiro, em Belém, aponta previsão do Inmet

O mês de fevereiro deve seguir chuvoso em todo o Pará. Na capital, Belém, a expectativa é que chova todos os dias ao longo deste mês, conforme previsão do distrito local do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Raios, trovoadas e ventanias não são desconsiderados.

O Inmet aponta que o mês de janeiro ficou dentro da média de chuvas previstas: choveu 401,4 milímetros cúbicos (a média esperada era pouco menos: 383,8 mm). Já para fevereiro, a intensidade e frequência das chuvas devem aumentar, com uma média esperada de 450 mm.

"No mês de fevereiro, embora tenha 28 dias, vamos ter um agravante: tudo indica que vamos ter o fenômeno La Niña. Quando esse fenômeno acontece, nós temos essas condições de várias horas de chuva, com poucas interrupções e sem horário definido", descreve o meteorologista do Inmet, José Raimundo Abreu.

O La Niña é definido como o resfriamento das camadas mais superficiais, até aproximadamente cem metros de profundidade, do oceano Pacífico Tropical, na região equatorial próxima ao Peru e Equador. Quando esse fenômeno acontece, os impactos, no Brasil, geralmente são de chuvas acima da média, principalmente no Norte e Nordeste. Especificamente no Pará, outros fenômenos associados podem intensificar o período chuvoso:

"Com o calor da manhã e a alta umidade, - que vai superar 95% pela manhã, e no fim da tarde, até 80% - e a presença da zona de convergência intertropical, posicionada na linha do Equador, temos todas as condições favoráveis para um fevereiro chuvoso a muito chuvoso, com os índices talvez superando essa média de 450 milímetros", interpreta o meteorologista.

José Raimundo Abreu destaca que a chuva do último domingo, 2, foi responsável por aproximadamente 77% de toda a chuva que já caiu nos três primeiros dias de fevereiro, acumulando 77,8 mm. Do dia primeiro até esta segunda-feira, 3, por volta das 16h da tarde, já havia chovido 100,8 mm.

O que chama a atenção do especialista é que, na comparação com os últimos anos, Belém deve ter menos intervalos entre as chuvas. "Nos últimos anos, embora tivéssemos um volume de chuva dentro ou acima da média, sempre dava aquela chuva e abria o céu - esse ano não. Vamos ter pancada de chuva, mas com essa característica prolongada, que fica essa chuva fina que pode durar o dia inteiro ou a noite inteira", comenta José Raimundo.

Registro de alagamento na travessa Mauriti, em Belém. (Carmem Helena / O Liberal)

Chuva e marés devem intensificar alagamentos

O meteorologista faz um alerta importante para os moradores ou frequentadores do centro da capital e outras áreas que historicamente sofrem com alagamentos. "As marés altas que já tivemos não chega nem perto do que vamos ter até o final do mês", adverte José Raimundo. "As maiores marés vão ser depois de 25 de fevereiro e entrar em março. Possivelmente, vai alagar toda aquela área. Devem ser marés de 10 a 15 centímetros acima do que ocorreu nas últimas duas marés", cita.

Além das chuvas, o meteorologista também adverte sobre a possibilidade de ocorrência de ventanias, trovoadas e raios, principalmente durante os minutos iniciais de chuva na cidade. Já para o interior do estado, a expectativa não é muito diferente. José Raimundo destaca, principalmente, a região litorânea, como Bragança, Salinópolis e Marudá, onde, por influência do oceano, as chuvas devem acontecer de forma ainda mais intensa.