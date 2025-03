Março terá chuvas acima da média no Pará, diz Inmet; veja a previsão para o fim de semana

O final de semana dos dias 8 e 9 de março será de céu encoberto e chuvas constantes em Belém e grande parte do Pará. Segundo o meteorologista José Raimundo Abreu, do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as precipitações podem ocorrer a qualquer hora do dia, e a influência da Zona de Convergência Intertropical deve manter o tempo instável.

“A previsão é de continuidade das chuvas, com o céu nublado a encoberto e precipitações a qualquer hora do dia em toda a região metropolitana”, explicou Abreu.

As temperaturas devem permanecer dentro da média para a época do ano. Em Belém, a mínima ficará entre 22°C e 23°C, e a máxima pode variar entre 30°C e 33°C. No entanto, o meteorologista destaca que, em dias mais fechados, a temperatura pode não ultrapassar os 28°C.

“Nos últimos dias, a máxima tem ficado entre 31°C e 32°C. No sábado e no domingo, pode haver uma abertura de sol por cerca de uma hora, e quando isso acontece, a temperatura pode chegar a 33°C”, afirmou.

A maior variação térmica ocorre no período do meio-dia.

“Exatamente entre 11h e 13h, quando temos os picos de temperatura. Mas ainda estamos sob influência da Zona de Convergência Intertropical, que segue ativa, posicionada na faixa do Equador, entre 2°S e 1°N, chegando até 2°S ou 3°S”, explicou Abreu.

Chuvas acima da média

O mês de março já apresenta acumulados expressivos de chuva. Até agora, nos seis primeiros dias do mês, já foram registrados 120 mm de precipitação em Belém, o que mantém a tendência de um mês ainda mais chuvoso do que o habitual.

“A média histórica de março é de 506,3 mm. A tendência é superar a média em torno de 15%, ou seja, chegar aos totais pluviométricos de 580 mm”, destacou o meteorologista.

O mesmo ocorreu em fevereiro, que registrou um total de 488,7 mm, superando em 11% a média histórica, que é de 437,8 mm para o período. O aumento das chuvas tem relação direta com o comportamento da Zona de Convergência Intertropical, que se mantém mais ativa neste ano.

“Este ano, devido à Zona de Convergência Intertropical estar mais ativa, estamos vivendo um período chuvoso atípico. Muitos paraenses têm nos questionado sobre o tempo encoberto e as chuvas prolongadas, que às vezes ocorrem durante todo o dia ou toda a noite, algo que não víamos nos últimos anos”, explicou Abreu.

Ele também destacou a mudança no padrão das chuvas no estado.

“Antes, as chuvas ocorriam em pancadas intensas, mas rapidamente o céu abria. Agora, temos chuvas contínuas, com menos sol”.

Previsão para outras regiões do estado

As chuvas não se limitarão à capital paraense. Regiões do interior do estado também devem enfrentar um final de semana chuvoso.

“Chuvas intensas têm ocorrido em Tailândia, Moju, Igarapé-Miri e Baião. Mas a chuva é ainda mais forte na região de Bragança, Marudá, Marapanim e no norte do Marajó”, detalhou o meteorologista.

No litoral do estado, as temperaturas serão ligeiramente mais amenas do que na capital.

“As temperaturas costumam ser mais baixas na região litorânea. A máxima deve ficar entre 29°C e 31°C, enquanto a mínima varia entre 22°C e 24°C”, disse Abreu.

Tábua de Marés: sem grandes elevações

Em Belém, a tábua de marés para este final de semana não apresenta grandes elevações.

“Neste final de semana, não haverá maré alta significativa”, explicou Abreu.

No sábado (8), a altura da maré será de aproximadamente 2,80 metros, enquanto no domingo (9) deve atingir 2,93 metros, ambas por volta das 18h.

“A maré mais significativa deste mês deve ocorrer entre os dias 27 e 31, podendo chegar a 3,78 metros em Belém, especialmente entre 11h e 13h e novamente entre 23h e 2h da manhã”, destacou o meteorologista.

Além do final do mês, outra maré alta significativa está prevista para ocorrer entre os dias 14 e 17 de março na capital paraense. No dia 14, a preamar atingirá 3,37 metros às 11h59 e voltará a subir para 3,38 metros à 00h19 do dia 15. Nos dias 15 e 16, os picos ocorrerão entre 12h e 13h, com alturas variando entre 3,37 e 3,38 metros, e novamente durante a madrugada, entre 00h e 1h30.