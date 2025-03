Chuvas fortes deixam isoladas comunidades ribeirinhas em Oeiras do Pará

As fortes chuvas dos últimos dias deixaram isoladas comunidades no município de Oeiras do Pará. Na segunda-feira (10), a prefeitura publicou um decreto de situação de emergência após famílias sofrerem danos significativos na zona rural e urbana do município. Segundo o documento, assinado pela prefeita Gilma Drago Ribeiro (PP), as chuvas que a região vem enfrentando são consideradas “anormais” e afetaram os serviços essenciais do município.

Ainda conforme a CNN Brasil, a Defesa Civil apresentou um relatório que foi anexado na documentação, apontando que as chuvas intensas resultaram na destruição de bueiros, ruas e pontes que interligam as estradas vicinais extensas da região, comprometendo a mobilidade das comunidades rurais e urbanas.

Também houve alagamentos e contaminação de poços devido ao acúmulo de água que invadiu fossas sépticas, prejudicando o acesso a serviços essenciais como saúde e segurança pública. Um número considerável de famílias foi informado no documento, onde houve impactos diretos pelo desastre, incluindo desabrigados e desalojados. Foram registrados danos materiais significativos, com perdas de eletrodomésticos, móveis e imóveis, além de estabelecimentos comerciais afetados.

A prefeitura também informou que moradores ribeirinhos, que habitam as margens dos rios, também enfrentam prejuízos devido ao aumento súbito do nível das águas combinado com as fortes chuvas. O sistema de saúde pública local está em alerta máximo, com um aumento significativo nos atendimentos médicos de urgência e emergência relacionados a síndromes gripais e casos suspeitos de dengue, caracterizando um período epidêmico na região.

Segundo a administração municipal, as famílias mais afetadas estão recebendo socorro imediato. A administração municipal espera que, com a formalização do decreto, seja possível agilizar o recebimento de recursos e apoio necessários para enfrentar os desafios impostos pelas condições climáticas adversas e restabelecer a normalidade no município. O município de Oeiras do Pará está localizado no nordeste do Estado do Pará, entre a zona da ilha do Marajó e Tocantins, pertencendo à mesorregião do Nordeste paraense e à microrregião Cametá.