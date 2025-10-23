São Domingos do Capim pode ser Capital Nacional da Pororoca

São Domingos do Capim pode ser oficialmente reconhecido como a Capital Nacional da Pororoca. O Projeto de Lei (PL), apresentado pelo senador Beto Faro (PT-PA), está em análise no Congresso Nacional e propõe transformar o fenômeno natural em símbolo oficial da região, unindo turismo, cultura e desenvolvimento sustentável.

O que é a Pororoca

A pororoca é um fenômeno natural que ocorre quando as águas do Oceano Atlântico invadem o curso do Rio Capim, formando uma onda gigante que pode alcançar até 4 metros de altura e durar cerca de 40 minutos. O nome vem do tupi e significa 'o grande estrondo', em referência ao som provocado pelo encontro das águas. O espetáculo é um dos mais impressionantes da Amazônia, atraindo surfistas, turistas e pesquisadores de várias partes do mundo.

Projeto busca fomentar turismo sustentável

De acordo com o senador Beto Faro, a proposta vai além da homenagem. O reconhecimento poderá servir de base para novas políticas públicas, com foco no turismo sustentável, na preservação ambiental e na valorização das tradições locais. 'O reconhecimento oficial poderá ampliar oportunidades de estudo, incentivar o turismo e gerar empregos. É o tipo de política pública que une economia e identidade cultural', afirmou o senador. A ideia é que o Governo Federal, o Estado do Pará e a Prefeitura de São Domingos do Capim atuem em parceria para transformar o título em uma ferramenta de desenvolvimento regional e promoção da identidade amazônica.

São Domingos do Capim e o legado da Pororoca

Para os moradores, a pororoca é parte da alma do lugar. O fenômeno dita o ritmo das histórias, das lendas e da própria vida no município. Todos os anos, o evento movimenta a economia local, impulsionando o comércio e o setor de hospedagem. Com a possível aprovação da lei, São Domingos do Capim pode entrar de vez no mapa do turismo nacional como o destino da Amazônia viva e autêntica, onde natureza e cultura se encontram em um espetáculo que mistura força, beleza e resistência.