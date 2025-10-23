Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

São Domingos do Capim pode ser Capital Nacional da Pororoca

Projeto de lei do senador Beto Faro busca valorizar o fenômeno natural que atrai turistas e pesquisadores à região nordeste do Pará

Gabi Gutierrez

São Domingos do Capim pode ser oficialmente reconhecido como a Capital Nacional da Pororoca. O Projeto de Lei (PL), apresentado pelo senador Beto Faro (PT-PA), está em análise no Congresso Nacional e propõe transformar o fenômeno natural em símbolo oficial da região, unindo turismo, cultura e desenvolvimento sustentável.

O que é a Pororoca

A pororoca é um fenômeno natural que ocorre quando as águas do Oceano Atlântico invadem o curso do Rio Capim, formando uma onda gigante que pode alcançar até 4 metros de altura e durar cerca de 40 minutos. O nome vem do tupi e significa 'o grande estrondo', em referência ao som provocado pelo encontro das águas. O espetáculo é um dos mais impressionantes da Amazônia, atraindo surfistas, turistas e pesquisadores de várias partes do mundo.

VEJA MAIS

image Município de Chaves celebra 270 anos com potenciais turísticos como o fenômeno da pororoca e praias
O secretário de Educação do município, Fellipy Fernando Soares, destaca os principais atrativos naturais da região

image Festival Surf na Pororoca consolida região como polo do surfe de rio na Amazônia
A importância da pororoca também gerou debates sobre mudanças climáticas, especialmente com a COP 30, que ocorrerá em Belém em novembro de 2025

image Festival Internacional da Pororoca encanta o público no final de semana

Projeto busca fomentar turismo sustentável

De acordo com o senador Beto Faro, a proposta vai além da homenagem. O reconhecimento poderá servir de base para novas políticas públicas, com foco no turismo sustentável, na preservação ambiental e na valorização das tradições locais. 'O reconhecimento oficial poderá ampliar oportunidades de estudo, incentivar o turismo e gerar empregos. É o tipo de política pública que une economia e identidade cultural', afirmou o senador. A ideia é que o Governo Federal, o Estado do Pará e a Prefeitura de São Domingos do Capim atuem em parceria para transformar o título em uma ferramenta de desenvolvimento regional e promoção da identidade amazônica.

São Domingos do Capim e o legado da Pororoca

Para os moradores, a pororoca é parte da alma do lugar. O fenômeno dita o ritmo das histórias, das lendas e da própria vida no município. Todos os anos, o evento movimenta a economia local, impulsionando o comércio e o setor de hospedagem. Com a possível aprovação da lei, São Domingos do Capim pode entrar de vez no mapa do turismo nacional como o destino da Amazônia viva e autêntica, onde natureza e cultura se encontram em um espetáculo que mistura força, beleza e resistência.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Pororoca

são domingos do capim

pororoca são domingos do capim
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

PC prende mais de 80 pessoas na terceira fase da operação 'Ponto Crítico' no Pará

A ação policial continua no decorrer do dia inteiro para que os outros mandados sejam cumpridos

23.10.25 11h13

polícia

Polícia Civil instaura inquéritos para investigar casos de maus-tratos contra idosos no Pará

Em Belém, as equipes priorizaram 30 denúncias consideradas mais urgentes, em diferentes bairros da capital

22.10.25 20h41

POLÍCIA

Fiscalização apreende carga de açaí avaliada em mais de R$ 262 mil em São Francisco do Pará

A mercadoria estava com irregularidades e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) para cobrar o imposto e a multa, no valor de R$ 56 mil

22.10.25 17h34

POLÍCIA

PRF apreende 162 m³ de madeira durante fiscalizações na BR-155, no Pará

Os confiscos ocorreram nos municípios de Marabá, Sapucaia e Redenção

22.10.25 14h44

MAIS LIDAS EM PARÁ

Tecnologia

'Barco voador' desenvolvido no Amazonas pode revolucionar transporte na Amazônia

Volitan, projeto de uma startup, promete chegar a 150KM/h, reduzir emissões e encurtar distâncias em áreas isoladas da região

20.10.25 14h40

PARÁ

UFPA anuncia data das inscrições para o Processo Seletivo 2026; saiba quando

Neste ano, estão sendo ofertadas sete mil e setenta e cinco (7.075) vagas de graduação, na modalidade presencial, e cento e noventa e duas (192) vagas adicionais, reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD), distribuídas em 192 cursos, nos doze campi da Universidade

20.10.25 18h05

PROCESSO SELETIVO

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Unificado (PSU) 2026 do IFPA

São 6.665 vagas para cursos técnicos integrados, cursos técnicos subsequentes e cursos superiores de graduação

16.10.25 16h58

POLÊMICA

VÍDEO: Influenciador paraense se pronuncia após ter sido processado pela advogada de Patixa Teló

Na decisão judicial consta que o descumprimento do pedido poderia resultar em uma multa diária de R$ 500

22.10.25 10h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda