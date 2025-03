Festival Surf na Pororoca consolida região como polo do surfe de rio na Amazônia

O Festival Surf na Pororoca aconteceu no último sábado (29) em São Domingos do Capim, no Pará, reunindo surfistas e turistas para acompanhar o encontro das águas do rio com o oceano. O governador Helder Barbalho participou a bordo de um jet ski.

O evento, realizado anualmente, consolidou a região como um polo do surfe de rio na Amazônia, com atletas nacionais e internacionais enfrentando as ondas desafiadoras do Rio Capim. Além da competição, o festival incluiu programações culturais e educativas sobre a preservação ambiental e a valorização das comunidades ribeirinhas.

Surf na Pororoca Raimundo Paccó/ABRASPO Raimundo Paccó/ABRASPO Raimundo Paccó/ABRASPO Raimundo Paccó/ABRASPO

Durante o festival, a cidade se transformou em um centro cultural e gastronômico, oferecendo pratos típicos como maniçoba e tacacá, além de apresentações folclóricas. O município também investiu em atividades sustentáveis, como trilhas ecológicas e passeios fluviais.

Desde sua criação em 2001, o evento ampliou suas atrações, e para 2025, novas modalidades esportivas, como triátlon e boxe, foram anunciadas. A importância da pororoca também gerou debates sobre mudanças climáticas, especialmente com a COP 30, que ocorrerá em Belém em novembro de 2025.