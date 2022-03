Santarém: nível de alerta do rio Tapajós se aproxima de marcas históricas nesta terça (29/03)

Na manhã desta terça-feira (29), o boletim da Defesa Civil apontou que o rio Tapajós, localizado em Santarém, oeste do Pará, ultrapassou a cota de alerta em 6 centímetros. A régua da Agência Nacional das Águas (ANA), instalada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP), marcou 7,16 metros.

Ontem (28), o nível marcado no dia era de 7,10 m, a cota de alerta. Esse nível está abaixo em 8 centímetros da cheia de 2021 e 18 centímetros da grande cheia de 2009 neste mesmo período. Historicamente, em 2009, a maior cheia chegou a 7,92 m. As fortes chuvas na região, que seguem previstas até a próxima segunda, 4 de abril, aumentam a preocupação da Defesa Civil.