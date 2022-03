Nível do Rio Amazonas ultrapassa a cota de alerta em Óbidos

O boletim diário da defesa civil do município de Óbidos apontou que o nível do rio Amazonas está em 7,28 metros. A medição desta segunda-feira (28) atingiu 8 metros acima da cota de alerta que é de 7,20 m.

O município vem sendo castigado por fortes chuvas, que deixaram diiversas famílias com as casas alagadas. No dia 9 de março, após horas de chuvas, a força da água causou erosões na orla da cidade. Na ocasião, a prefeitura informou que estava atuando no monitoramento dos danos causados.

Sobre o crescente aumento no nível do rio, o coordenador de Defesa Civil, Jamerson Amaral, falou sobre a necessidade de ficar atento a situação. “Isso já nos deixa em atenção. Pode haver uma inundação, porém não existe nada concreto ainda no sistema. Pedimos às famílias que fiquem atentas, especialmente as que residem em área de várzea”, enfatizou.

A imagem mostra o nível do Rio Amazonas em Óbidos (Ascom prefeitura de Óbidos)

Recursos do MDR

No dia 9 de março o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), informou que Óbidos foi uma das cinco cidades do Pará que irão receber o total de R$ 2,163 milhões, em decorrência do estado de emergência por conta da chuva. Dessa soma, a gestão municipal recebeu o valor de R$ 359,003 mil, para ser utilizado em ações estruturais.