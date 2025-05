Governo do Pará lança pacote macroeconômico para desenvolvimento social e combate à fome

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou um pacote de ações para o desenvolvimento social e combate à fome no Pará. A iniciativa, realizada em parceria com o governo federal, marca um dos maiores esforços do Brasil para enfrentar as desigualdades sociais e melhorar os índices de segurança alimentar.

"Todos temos a missão de garantir que o combate à pobreza esteja no centro das agendas do governo do Estado, do governo federal e dos municípios", destacou o governador durante a cerimônia.

O programa "Pará Sem Fome" foi uma das principais ações apresentadas, com a assinatura de um decreto que visa assegurar uma alimentação adequada e saudável àqueles em situação de insegurança alimentar. O projeto conta com um investimento inicial de R$ 1,6 milhão e busca criar e ampliar iniciativas que reduzam a fome, promovendo a mobilização de recursos e doações.

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, elogiou as ações do governo sobre a redução da fome e da pobreza. "O Governo do Pará se destaca no Brasil por retirar pessoas da insegurança alimentar e da pobreza, promovendo a classe média", comentou Dias, ressaltando a integração entre os governos estadual e federal. "Celebramos novas etapas dentro do Pará sem Fome, integradas ao plano de desenvolvimento".

"A parceria com o governo federal é fundamental para que o Pará possa crescer e beneficiar todos os cidadãos", afirmou o governador, enfatizando a importância de garantir acesso a alimentos e oportunidades de emprego.

O chefe do Executivo estadual ressaltou, ainda, que o desenvolvimento abrange não apenas a oferta de alimentos, como melhorias nas condições de vida, com acesso à água potável e saneamento básico. "É inadmissível que com tanta tecnologia ainda existam pessoas passando fome", completou Barbalho.

Durante a cerimônia, foram assinados diversos termos de compromisso, incluindo a implementação de 266 unidades de sistemas de saneamento domiciliar. Essas estruturas buscam melhorar as condições sanitárias e o armazenamento de água, beneficiando mais de 1.900 pessoas em diversos municípios, como Anajás, Chaves e Ponta de Pedras.

A inclusão social também foi um tema destacado durante o evento, com a adesão do Pará ao Plano Nacional da Pessoa com Deficiência. O objetivo é fortalecer as políticas de acessibilidade e cidadania, garantindo direitos e melhorias nas condições de vida das pessoas com deficiência no estado.

O programa "Pará Sem Fome" visa, principalmente, atingir as pessoas em situação de vulnerabilidade extrema. "Estamos aqui para garantir que todos possam ter alimento na mesa e oportunidades de vida digna. É um passo significativo rumo a um futuro melhor para o nosso estado", afirmou o governador, Helder Barbalho.

O governo entregou cinco caminhões-baús para a execução do Plano de Aquisição de Alimentos, promovendo o acesso à alimentação e incentivando a agricultura familiar. (Marco Santos / Agência Pará)

Além das iniciativas voltadas para a alimentação, o governo entregou cinco caminhões-baús para a execução do Plano de Aquisição de Alimentos (PAA), promovendo o acesso à alimentação e incentivando a agricultura familiar.

Walter Wai Wai, liderança indígena da região de Oriximiná, expressou sua satisfação. "Estamos recebendo veículos que atenderão nossas aldeias. É uma vitória para nós, pois nunca tivemos essa oportunidade antes".

As ações divulgadas hoje incluem, ainda, a assinatura de um termo de compromisso para a chamada pública de tecnologias sociais de acesso à água, e a entrega de três veículos para abrigos destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade. O pacote também contempla a inclusão de itens essenciais, como eletrodomésticos e equipamentos de vigilância, para melhorar as condições de acolhimento.