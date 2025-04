Cursos profissionalizantes contribuem para geração de renda em Breves, no Marajó

Mais de 350 famílias de Breves, no arquipélago do Marajó, participam de ações voltadas à capacitação profissional com foco na geração de renda e superação da pobreza oferecidos pelo Instituto Mondó, por meio do programa Rede+. Quatro turmas dos cursos de barbearia, cabeleireiro, designer de sobrancelhas e manicure foram concluídas recentemente, com a formação de 80 novos profissionais.

A iniciativa é voltada a pessoas em situação de vulnerabilidade social e busca ampliar o acesso a oportunidades de trabalho e estimular o empreendedorismo local. Entre os participantes está Deliane Santos, mãe de uma criança com deficiência, que agora realiza atendimentos em casa após concluir cursos nas áreas de beleza.

“Após as qualificações, passei a ter oportunidade de trabalhar em minha própria casa, onde recebo minhas clientes sem deixar de dar atenção às limitações do meu filho”, explica ela, que é mãe de uma criança atípica, “Com os conhecimentos adquiridos nas formações passei a produzir minha própria renda e, hoje, já consigo pagar algumas contas, além de repor materiais de necessidade diária em minha casa”, comemora.

Segundo os organizadores do programa, as formações fazem parte de um conjunto de ações que visam desenvolver habilidades com potencial de retorno financeiro imediato, atendendo à demanda da própria comunidade. Além dos cursos, as famílias recebem acompanhamento regular para monitoramento da evolução da renda e identificação de novas necessidades.

Estão previstas também formações complementares, como aulas de empreendedorismo e mentorias individuais para apoiar a construção de planos de negócio. O programa é realizado com base na metodologia do Acompanhamento Familiar Multidimensional (AFM), adaptada à realidade local, com foco na redução da pobreza extrema.

“Além de todo o acompanhamento que fazemos, estamos oferecendo a cada um deles a oportunidade de desenvolver habilidades que os ajudarão a obter renda, com serviços que atendem a uma demanda da própria comunidade”, explica Júlia Jungmann, diretora de Relações Institucionais do Instituto Mondó.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenador do Núcleo de Política e Economia)