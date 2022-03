Belém enfrenta dia de caos com chuva e alagamentos

Moradores de Belém, em geral, afirmam que a chuva é bem-vinda por trazer certo alívio ao calor, mas eles não demoram em enumerar uma lista de transtornos, como os alagamentos e congestionamentos no trânsito de veículos, o que dificulta os deslocamentos. Nesta segunda-feira (28), a cidade enfrentou a chuva o dia inteiro. Ela começou pela manhã, mas foi à tarde que houve o registro mais forte do volume de chuva, após, estiou em seguida, mas acabou persistindo, ainda que fina e entrou pela noite.

Até às 21h30, chovia na capital paraense. A grande quantidade de água que caiu em pouco tempo causou alagamentos em diversos pontos da cidade, como na Rua Dos Pariquis com a travessa Quintino Bocaiúva, onde dois amigos tiveram grande disposição para seguir caminhando a pé com a água batendo no joelho.

Trânsito pesado e pé n'água

As chuvas forçam as pessoas a saírem de carro de casa e o trânsito fica pesado com pontos de engarrafamento e isso ficou evidente na tarde desta segunda-feira, para quem circulou pelas avenidas João Paulo II e Duque de Caxias, entre os bairros do Marco e da Pedreira.

Na Vila Lusitana, na rua dos Pariquis próximo à travessa 14 de Março, os moradores que precisavam sair de casa à tarde e até à noite, não tiveram saída a não ser a de encarar a vila alagada de uma ponta à outra. Foi o que aconteceu com o casal de namorados, Marcelo Ferreira Giordani Júnior, 24 anos, e Blenda Silva dos Anjos, de 18 anos. Eles precisavam ir ao supermercado e como a chuva não cessava foi preciso meter o pé n'água.

"A chuva ainda estava forte, a gente até pode dizer que já está acostumado, né? Sair e pisar na lama. Essas enchentes já viraram rotina para nós", disse Marcelo Júnior, que trabalha como autônomo no ramo de alimentos. "É nojento", afirmou Blenda, referindo-se a ter que pisar nas águas empossadas.

Chuva é bem-vinda

O curioso é que quando perguntados se tinham raiva do período de muita chuva em Belém, o casal sorriu e disse que não. "A chuva é boa para o nosso clima, de vez em quando é bom sim. Mas incomoda o alagamento, o trânsito fica ruim demais e tem acidentes", observou Marcelo Júnior. Já Blenda, estudante do 1º ano do ensino médio, disse que gosta da chuva apesar dos pesares.