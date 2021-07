Santarém nega que tenha aplicado doses vencidas de vacina Astrazeneca

A Secretaria Municipal de Saúde de Santarém (Semsa), no oeste paraense, também negou, nesta sexta-feira (02), que tenha aplicado alguma dose vencida de vacina contra a covid-19. Segundo levantamento divulgado em uma reportagem desta sexta da Folha de São Paulo, pelo menos 26 mil doses vencidas Astrazeneca teriam sido aplicadas em diversos postos de saúde do país em 1.532 municípios. Desse total, segundo a reportagem, Santarém teria aplicado 40 doses vencidas.

Em nota, a Semsa destacou que todos os lotes de vacinas contra a covid-19 foram recebidos e utilizados dentro do prazo de validade. "No início da vacinação, o sistema de recebimento de dados do Ministério da Saúde demorava até dois meses para atualizar as informações, o que aponta para erro do sistema no cruzamento de datas. Os lotes em questão divulgados foram recebidos no início da campanha de vacinação e foram aplicados antes da validade vencida", frisou.



Ainda segundo a nota, "a informação diz que há apenas uma dose supostamente vencida em cinco unidades. Reforçando a ideia de erro de sistema, pois não existe frasco com apenas uma dose de Astrazeneca".



De acordo com a secretaria, os profissionais da saúde estão sendo ágeis na durante as ações de vacinação. "Tanto que, em apenas quatro dias, após receber um lote de vacina, aplicaram mais de 17 mil doses na população".



A Semsa acrescentou que faz aferição e possui o controle de todos os prazos das vacinas armazenadas e distribuídas às Unidades Básicas de Saúde. "Para finalizar, informa que aguarda posicionamento oficial do Ministério da Saúde".

Como conferir quais foram os lotes vencidos



A AstraZeneca é a vacina mais usada no Brasil. Ela responde por 57% das doses aplicadas neste ano. A maioria foi utilizada de acordo com as orientações do fabricante.

Todos os imunizantes espirados integram oito lotes da AstraZeneca importados ou adquiridos por consórcio. Um deles passou da validade 29 de março. O que venceu há menos tempo estava válido até 4 de junho.

O lote pode ser conferido na carteira individual de vacinação. Quem tiver recebido uma dose de um dos lotes abaixo (veja a lista) deve procurar uma unidade de saúde para orientações e acompanhamento:

Número do lote e vencimento:

Lote 4120Z001 - vencido em 29 de março

Lote 4120Z004 - vencido em 13 de abril

Lote 4120Z005 - vencido em 14 de abril

Lote CTMAV501 - vencido em 30 de abril

Lote CTMAV505 - vencido em 31 de maio

Lote CTMAV506 - vencido em 31 de maio

Lote CTMAV520 - vencido em 31 de maio

Lote 4120Z025 - vencido em 4 de junho

O que fazer?



- Se você tomou a vacina da AstraZeneca de um dos lotes após a data de vencimento, procure um posto de saúde com a carteira de vacinação. Faça o registro do erro vacinal e receba as orientações;

- Quem tomou vacina com prazo vencido precisa se revacinar pelo menos 28 dias após de ter recebido a dose;

- Especialistas dizem que lotes vencidos da vacina Oxford / AstraZeneca não oferecem riscos à saúde, mas é preciso se revacinar;

- A vacina não tem o efeito esperado. É como se você não estivesse vacinado.

Municípios paraenses citados em reportagem da Folha



Municípios e doses vencidas supostamente aplicadas:

Belém - 2.673

Itaituba - 267

Curionópolis - 60

Piçarra - 51

Santarém - 40

Bagre - 37

Novo Repartimento - 19

Irituia - 19

Xinguara - 18

Ponta de Pedras - 16

Soure - 14

Tucumã - 14

Jacareanga - 13

Altamira - 12

Conceição do Araguaia - 9

Breves - 8

Breu Branco - 8

Gurupá - 8

Capitão Poço - 7

Nova Ipixuna - 7

Dom Eliseu - 6

Muaná - 6

Parauapebas - 6

Abaetetuba - 5

Igarape-açu - 5

Portel - 5

Belterra - 4

Cumaru do Norte - 4

Gurupá - 3

Monte Alegre - 3

Rondon do Pará - 3

Floresta do Araguaia - 3

Bragança - 3

Eldorado dos Carajás - 2

Anajás - 2

Curralinho - 2

Porto de Moz - 2

Baião - 2

Mocajuba - 2

Cametá - 1

Santo Antônio do Tauá - 1

Cachoeira do Arari - 1

Ourilândia do Norte - 1

São Domingos do Araguaia - 1

Curuá - 1

Alenquer - 1

Marabá - 1

Sapucaia - 1

Melgaço - 1

Trairão - 1

Igarapé-Miri - 1

Faro - 1

Santa Maria das Barreiras - 1

Aurora do Pará -1

Oriximiná - 1

Tracuateua - 1

Rio Maria - 1

Jacundá - 1

São Sebastião da Boa Vista - 1

Mojuí dos Campos - 1

Garrafão do Norte - 1

Ipixuna do Pará - 1