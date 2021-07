'Belém não aplicou nenhuma dose vencida', afirma chefe da Divisão de Vigilância da Saúde

O diretor do Departamento de Vigilância em Saúde de Belém, Claudio Guedes Salgado, afirmou que nenhuma vacina vencida foi aplicada na população da capital. A afirmação foi feita na tarde desta sexta (02), em reportagem à rádio CBN Belém, após a repercussão de uma reportagem desta sexta da Folha de São Paulo que diz que pelo menos 26 mil doses vencidas da Astrazeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do país. Segundo a reportagem, em Belém, teriam sido 2.673 doses fora da validade.

De acordo com Claudio, houve erro de registro no lote citado como fora da validade. "É importante que a gente esclareça ao público em geral essa situação. Belém não aplicou nenhuma dose vencida. Estamos refutando completamente essa informação que está lá na Folha de São Paulo. E refutamos, inclusive, quando a reportagem entrou em contato conosco para perguntar se tínhamos aplicado essas vacinas. Enviamos uma resposta e essa resposta está na própria Folha como erro de registro. E esses erros de registros podem acontecer", apontou.

Ele afirmou que o Ministério da Saúde está com o sistema aberto, neste momento, para que sejam feitas as correções. "Nós já tínhamos detectado isso e estamos fazendo as correções necessárias dentro do sistema. Aliás, não só essas como outras eventuais correções que tenhamos que fazer por erro de registro. Na maior parte das vezes, erro humano por conta de registro em papel ou alguma coisa desse tipo, porque, naquela época, estávamos migrando o nosso sistema para um sistema totalmente eletrônico que temos hoje".

Claudio Guedes Salgado também disse que a capital não recebeu nenhum lote fora da validade. "Estou aqui na frente da tela agora. Temos exatamente os lotes que usamos na data em que teria essa possibilidade de estarmos usando o lote referido como vencido. Usamos um outro lote, que tinha validade, naquele momento, até o dia 11 de setembro de 2021. Portanto, temos absoluta certeza que, em Belém, nenhuma pessoa foi vacinada com lote vencido de nenhuma das vacinas que recebemos".

Ele comentou que, quando se recebe um lote vencido, tem que ser comunicado imediatamente ao Ministério da Saúde. E existe um aplicativo para realizar esse processo. "Não temos nenhum relato lá, justamente porque não recebemos nenhum lote vencido. Podemos receber algum lote com vencimento próximo, isso é até possível, mas, diante da situação que estamos vivendo, de aplicação das vacinas quase que imediato, até com reclamações por divulgarmos o calendário em cima da hora, é muito difícil ter um prazo mais dilatado para aplicar determinada vacina. Mesmo que a gente tenha recebido alguma vacina com prazo curto para uso, ela foi usada dentro do prazo de validade", completou.

Sesma

Após ter divulgado uma nota afirmando que houve erro de registro, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou, por volta das 16h14 desta sexta, que está elaborando uma nova nota para se posicionar com mais detalhes sobre o caso de vacinas vencidas apontado pela Folha de São Paulo.

Sespa

Em nota divulgada nas redes sociais, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que "realizou o envio dos imunizantes aos municípios em até 48h da chegada das doses ao Estado e não enviou quaisquer vacinas fora da validade ou próximo da data de vencimento".