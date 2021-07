Vacina AstraZeneca fora da validade foi aplicada em 2.672 pessoas em Belém, até dia 19 de junho

Depois do município de Maringá, no Paraná, Belém foi a cidade que mais recebeu doses de vacina fora da validade contra a covid-19. Pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do país. Os dados constam de registros oficiais do Ministério da Saúde. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, nesta sexta-feira (2).

Os imunizantes com prazo de validade expirado foram utilizados em 1.532 municípios brasileiros até o dia 19 de junho. De acordo com a apuração do jornal, Belém vacinou 2.673 pessoas com as doses vencidas, ficando atrás apenas de Maringá, que vacinou 3.536 indivíduos. Depois de Belém, aparecem as cidades de São Paulo (996), Nilópolis, no Rio de Janeiro (852) e Salvador, Bahia (824). Segundo a reportagem, as demais cidades aplicaram menos de 700 vacinas vencidas, sendo que a maioria não passou de dez doses.

A Folha cruzou as bases de informações DataSUS (sistema de informações do Ministério da Saúde) e Sage (Sala de Apoio à Gestão Estratégica), que registra os comprovantes de entrega dos imunizantes contra a covid-19 por estado. Em cada um dos recibos há informações públicas sobre o número do lote vacinal, a data de validade, o fabricante e a data de entrega. No cruzamento do jornal, foram consideradas todas as imunizações do país contra a covid-19 até o dia 19 de junho.

O levantamento mostra que, até essa data, um total de 25.935 doses de oito lotes de AstraZeneca foram aplicadas fora da validade. Metade desses lotes vieram do Instituto Serum, da Índia; a outra metade, da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

O Grupo Liberal aguarda os posicionamentos da Prefeitura de Belém e do Governo do Pará sobre o assunto.