Santa Izabel do Pará segue aplicando segunda dose da Astrazeneca

Em Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, a vacinação contra a covid-19 segue com dois calendários nos próximos dias. Um deles é com a segunda dose da Astrazeneca. Nesta quinta e na sexta (01 e 02), para quem tomou a 1ª dose entre 27 e 30 de abril. Das 14 às 17h, no Centro de Saúde e na ESF Divineia.

Além disso, o município segue com a primeira dose da Coronavac para gestantes e puérperas acima de 18 anos. Essa imunização começou na terça (29) e segue até sexta (02), também das 14 às 17h, no Centro de Saúde e na ESF Divineia.

Documentação necessária para a primeira dose: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Santa Izabel do Pará, carteira de gestante ou declaração de nascido vivo/certidão de nascimento. Quem for atrás da 2ª dose, é fundamental ter em mãos a carteira de vacinação.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação para moradores da zona rural deve ser agendada na unidade de saúde mais próxima. Pessoas sem condições de locomoção devem agendar a vacinação domiciliar.

Na terça e nesta quarta (29 e 30), Santa Izabel aplicou a segunda dose da Astrazeneca em quem tomou a 1ª dose desse imunizante entre 22 e 26 de abril. Por enquanto, não há definição sobre outros calendários vacinais do município.

Vacinação contra a covid-19 em Santa Izabel do Pará

Horário: das 14 às 17h

Locais: no Centro de Saúde e na ESF Divineia

- Primeira dose da Coronavac para gestantes e puérperas acima de 18 anos

Data: de 29/06 a 02/07

- Segunda dose de Astrazeneca para quem tomou a 1ª dose entre 27 e 30 de abril

Data: 01 e 02/07