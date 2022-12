Santarém inicia aplicação da 5ª dose de vacina contra covid-19; confira o calendário

O município de Santarém iniciou a aplicação da quinta dose de reforço, para o público de pessoas imunossuprimidas, aquelas que possuem baixa imunidade, seja por doenças, uso de medicamentos ou pela realização de procedimentos médicos. A idade para esse público é a partir dos 40 anos e que tenham recebido a quarta dose.

A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, nas UBSs da zona urbana, das 8h às 16h; aos sábados, na Prefeitura, das 08h às 14h, e no arraial de Nossa Senhora da Conceição, durante a programação das festividades, de segunda a domingo, das 18h às 21h.

Confira o cronograma de vacinação na zona urbana - 8h às 16h:

- Segunda-feira, nas UBSs Aparecida; Área Verde; Diamantino; Maicá; Nova República e Salvação.

- Terça-feira, nas UBSs Interventoria; Mapiri; Maracanã; Uruará e Vitória Régia.

- Quarta-feira, nas UBSs Conquista; Matinha; Jaderlândia; Jardim Santarém e Santa Clara.

- Quinta-feira, nas UBSs Amparo; Esperança; Aldeia/Fátima/Laguinho; Jutaí e Santo André.

- Sexta-feira, nas UBSs Aeroporto Velho; Floresta; Livramento; Mararu; Prainha; Santana e Santarenzinho.

As regiões de rios e planalto seguem programação diferente, conforme as necessidades locais de logística e de transporte.

O calendário vacinal contra a covid-19 segue o definido pelo Ministério da Saúde:

-1ª dose para toda a população a partir dos 6 meses, os bebês com comorbidades têm preferência.

-2ª dose está disponível para as crianças a partir dos 3 anos.

-3ª dose para crianças a partir de 12 anos.

-4ª dose para os jovens acima de 18 anos.

-5ª dose para pessoas imunossuprimidas com mais de 40 anos, seguindo o intervalo de 4 meses entre cada aplicação.

Documentos necessários

Para receber os imunizantes, é necessário apresentar a carteira de vacinação, cartão SUS, um documento com foto e o CPF.

Já para vacinar o bebê com comorbidade, o responsável deverá apresentar o comprovante, demonstrando que ele pertence a um dos grupos de comorbidades (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica etc) prioritárias para a vacinação. As pessoas que apresentam sintomas de qualquer doença na fase aguda devem aguardar a completa recuperação para se vacinar.

“Temos a comprovação que as vacinas salvam vidas e previnem as formas graves da doença. Então, vamos atualizar a carteira de vacinação", enfatizou a coordenadora da rede de frios da Semsa, Katia Moura.

Aumento nos casos de covid-19

Um levantamento realizado pelo Laboratório de Biologia Molecular da Universidade Federal do Oeste do Pará aponta uma crescente no número de casos positivos da covid-19 em Santarém. No mês de setembro 8,9% das testagens, feitas pelo Labimol em parceria com a Sespa, deram positivo para a covid-19, já em Novembro o número subiu para 41,7%.

Segundo o coordenador do laboratório, Marcos Prado, o cenário inspira cuidados e preocupação. “Houve um aumento muito rápido, muito grande e muito brusco dos casos de covid no último mês. Então, isso nos mostra que a covid continua presente e crescente. Que a gente está passando novamente por um momento de dificuldade”, disse.

Apesar do aumento de casos, o professor Marcos afirma que ainda não é possível afirmar se o município está enfrentando um surto ou uma nova onda da doença. “Isso vai depender do que vai ocorrer nas próximas semanas, mas a gente sabe que o período de final de ano é um período propício para aglomerações para atividades sociais. E além disso, Santarém é uma cidade turística que recebe muitas pessoas de fora. Então isso nos acende um alerta, nos coloca num estágio de observação em que precisamos tomar as medidas que nós já conhecemos e principalmente atualizar o esquema vacinal”, enfatizou.