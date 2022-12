Brasil recebe primeiro lote de vacinas bivalentes contra covid-19 nesta sexta (09)

Nesta sexta-feira (9), o Brasil recebeu o primeiro lote com 1,4 milhão de doses de vacinas bivalentes contra covid-19. Os imunizantes são de fabricação da Pfizer e protegem contra a variante Ômicron original e a variante BA1. As informações são da Agência Brasil.

O Ministério da Saúde informou que o contrato firmado com a Pfizer prevê a entrega de todas as vacinas disponíveis, com as atualizações, e aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De acordo com a pasta, os frascos das vacinas bivalentes são identificados pela tampa de cor cinza, cada um com seis doses. Agora, as doses passarão por avaliação e análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde.

VEJA MAIS

O Ministério da Saúde informou ainda que as orientações sobre a distribuição, a aplicação das vacinas e o público-alvo serão divulgadas, em nota técnica, nos próximos dias.

“Mesmo diante da chegada dos novos lotes de vacinas, é importante reforçar que as doses disponíveis neste momento nas salas de vacinação de todo Brasil são eficazes contra a doença e protegem contra casos graves e óbitos. Os brasileiros devem procurar os postos de vacinação mesmo após o prazo para a dose de reforço”, alertou o Ministério da Saúde.

Desde o início da campanha contra covid-19, a pasta distribuiu mais de 568 milhões de doses de vacinas a todos os estados e ao Distrito Federal. Desse total, 247,4 milhões são da Pfizer.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).