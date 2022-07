Salinas, Santarém e Tailândia lideram infrações de trânsito no Pará em julho, aponta Detran

Os municípios de Salinópolis, Santarém e Tailândia foram os que registraram maior quantidade de infrações de trânsito em rodovias estaduais. A informação é do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA). Nesta segunda-feira (18), o órgão divulgou um balanço parcial das multas aplicadas entre os dias 1 e 17 deste mês. Dirigir alcoolizado, conduzir moto sem capacete, veículo com o licenciamento atrasado, dirigir sem o documento de habilitação e ultrapassar pela contramão são as mais recorrentes. Ao todo, 4.421 multas foram aplicadas.

Pelo balanço parcial, sete veículos roubados foram recuperados e um acidente fatal foi registrado na PA-444, no acesso à praia do Atalaia, em Salinas. A operação "Verão" do Detran ocorre em conjunto com as demais forças de segurança do Estado em mais de 30 municípios com o objetivo de garantir a segurança dos veranistas e preservar a vida no trânsito.

Salinópolis teve um total de 829 infrações registradas. Santarém teve 665. Em seguida vêm Tailândia (486), Marituba (433), Vigia (370) e Benevides (342). "A alcoolemia continua sendo monitorada pela fiscalização do Detran. Os dados parciais mostram que Salinópolis, Abaetetuba e Santa Bárbara lideram a concentração de casos de motoristas dirigindo sob a influência de álcool, com 239, 37 e 3 casos, respectivamente. A novidade é o aumento de casos em Abaetetuba e a redução considerável em Santa Bárbara, que dá acesso ao distrito de Mosqueiro, um dos destinos mais procurados pelos veranistas", diz nota do Detran.

A análise mostra também que, em geral, os índices de alcoolemia vêm reduzindo a cada operação. Neste mês de julho, o Detran já aplicou 32.360 testes do etilômetro, mas apenas 1,5% deles acusaram níveis de álcool acima do permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

"Por outro lado, este ano, os veículos estão trafegando mais em condições irregulares. Em 2021, na primeira quinzena da Operação Verão, o Detran havia registrado 276 infrações por condução de veículo com alguma irregularidade ou violação. Este ano, o quantitativo já chega a 753 autuações. Neste ano, o Detran está com equipes extras de atendimento de veículos e habilitação em Salinópolis durante todo o mês com o objetivo de facilitar a regularização de carros e CNHs. Mais de 4 mil pessoas já se regularizaram até o momento", concluiu a nota do órgão.