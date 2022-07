Praia do Atalaia: autoridades e comerciantes confirmam maior movimento na segunda quinzena de julho

O terceiro final de semana de julho na praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste do Estado, confirmou a tendência apontado por autoridades e comerciantes do local: a segunda quinzena de julho deve ser a mais movimentada do balneário. No último sábado (16), centenas de banhistas e veículos ocuparam a beira-mar. Os carros chegaram a formar filas na rampa que dá acesso à praia. A expectativa é maior para os próximos finais de semana, já que, mais próximo ao final do mês, a procura por Salinas costuma aumentar.

Segundo o tenente-coronel da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), Castro Alves, porém, este final de semana ainda teve movimento abaixo do previsto. “Aumentou consideravelmente na comparação com os finais de semana anteriores, mas ainda foi aquém do que é esperado”, disse. A Segup, em conjunto com Corpo de Bombeiros, Defensoria Pública, Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e polícias Científicas, Militar e Civil, realiza, durante todo o mês de julho em Salinas, a Operação Verão, que visa garantir maior tranquilidade e entretenimento seguro aos veranistas. Um Centro Integrado de Comando e Controle foi instalado na praia do Atalaia, próximo ao “atalho da Sofia”.

Ainda de acordo com o porta-voz da Operação Verão, a maioria das autuações registradas neste final de semana foram relacionadas a som alto nos veículos, que perturba o sossego de banhistas, e infrações de trânsito, especialmente as ligadas à combinação álcool e volante: “Infelizmente, muitos veranistas ainda não estão conscientizados de que direção não pode estar relacionada à bebida”, conta o tenente. Também foram efetuadas conduções à delegacia. A operação ainda realizou ações preventivas de orientação e recolhimentos de pipas com linhas cortantes.

Comerciantes comemoram fluxo

Tanto no serviço formal como informal, a maior movimentação de banhistas registrada neste final de semana foi comemorada. No restaurante que o Jefferson Rosa é gerente, na praia do Atalaia, foi até difícil de ele parar para conceder entrevista ao O Liberal, já que a cozinha estava cheia de pedidos. “Está voltando ao normal. Vem crescendo ao longo dos finais de semanas, mas neste estamos sentindo que a procura está melhor. Em uma de nossas barracas, chegamos a contratar excedente de funcionário para atender à demanda. Enfim, eu parei só mesmo para atender vocês”, disse.

No restaurante que o Jefferson Rosa é gerente, na praia do Atalaia, foi até difícil de ele parar para conceder entrevista ao O Liberal, já que a cozinha estava cheia de pedidos (Ivan Duarte / O Liberal)

Já o Jhemerson Santos, que trabalha com venda móvel de artigos moda-praia no Atalaia, ainda sente os reflexos da crise, mas já conseguiu ver uma melhora nas vendas. “Agora que começou a melhorar mais um pouco. Os dois finais de semana anteriores estavam bem ‘mais ou menos’. Pessoal não está querendo comprar tanto como antes, acho que ainda devido à pandemia. Mas, graças a Deus, hoje já cresceu a procura. Esse movimento é muito importante para nós, comerciantes. O turismo é vantajoso para a economia de Salinas. Para os próximos finais de semana, espero que os shows chamem ainda mais atenção da galera, para vir e comprar mais”, destacou.

Jhemerson Santos, que trabalha com venda móvel de artigos moda-praia no Atalaia, ainda sente os reflexos da crise, mas já conseguiu ver uma melhora nas vendas (Ivan Duarte / O Liberal)

O que explica essa melhora percebida pelos comerciantes é que muitas pessoas deixaram para viajar só neste final de semana. Foi o caso da família Souza Moraes, que deixou para se reunir no terceiro final de semana de julho no baneário. O estudante Cleiton Souza era só alegria no Atalaia. “A gente gosta muito daqui. Já moro em Salinas há uns anos, porque estudo aqui, e hoje estou tendo a oportunidade de rever meus familiares que moram em outra cidade. É sempre bom estar com a família reunida para curtir um final de semana”, disse.