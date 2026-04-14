Saiba como usar o Wi-Fi grátis nos ônibus do BRT Metropolitano em Belém
Internet está disponível desde março nos ônibus; acesso é feito por cadastro rápido no embarque
Os ônibus do BRT Metropolitano, na Região Metropolitana de Belém, passaram a oferecer Wi-Fi gratuito aos passageiros desde março. O serviço foi anunciado pela Autopass, empresa responsável pela bilhetagem e pelo Cartão Pra Já, utilizado no sistema de transporte.
A iniciativa, implementada em parceria com a BRT Amazônia, busca ampliar a conectividade dos usuários durante os deslocamentos diários, permitindo acesso à internet logo após o embarque.
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Como acessar o Wi-Fi no BRT Metropolitano
O acesso ao Wi-Fi é feito de forma simples e pode ser realizado diretamente dentro dos ônibus. Para utilizar o serviço, o passageiro deve seguir alguns passos:
- Identificar a rede: ao entrar no ônibus, procure o nome “WIFI-PRAJA-XXXX” próximo ao validador da catraca
- Conectar o dispositivo: selecione a rede no celular ou tablet
- Acessar o portal: o navegador abrirá automaticamente após a conexão
- Realizar cadastro: preencha as informações e aceite os termos de uso
- Utilizar a internet: após a liberação, já é possível navegar durante a viagem
Segundo a empresa, a conexão utiliza tecnologia 5G e foi pensada para oferecer mais conforto aos usuários do transporte público.
Serviço tem limite de uso de dados
As redes Wi-Fi disponíveis nos ônibus contam com limite de dados por usuário. A medida, de acordo com a Autopass, tem como objetivo garantir estabilidade e qualidade da conexão para todos os passageiros.
A proposta também integra ações de modernização do transporte público, com foco em soluções tecnológicas voltadas à rotina dos usuários.
Uso do Cartão Pra Já no sistema
O acesso aos ônibus do BRT Metropolitano é feito principalmente por meio do Cartão Pra Já, nas modalidades:
- Pra Já Especial
- Pra Já Sênior
- Pra Já Escolar
Os cartões podem ser emitidos em postos de atendimento ou por meio digital, com uso de QR Code.
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