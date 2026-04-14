Saiba como usar o Wi-Fi grátis nos ônibus do BRT Metropolitano em Belém

Os ônibus do BRT Metropolitano, na Região Metropolitana de Belém, passaram a oferecer Wi-Fi gratuito aos passageiros desde março. O serviço foi anunciado pela Autopass, empresa responsável pela bilhetagem e pelo Cartão Pra Já, utilizado no sistema de transporte.

A iniciativa, implementada em parceria com a BRT Amazônia, busca ampliar a conectividade dos usuários durante os deslocamentos diários, permitindo acesso à internet logo após o embarque.

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Como acessar o Wi-Fi no BRT Metropolitano

O acesso ao Wi-Fi é feito de forma simples e pode ser realizado diretamente dentro dos ônibus. Para utilizar o serviço, o passageiro deve seguir alguns passos:

Identificar a rede: ao entrar no ônibus, procure o nome “WIFI-PRAJA-XXXX” próximo ao validador da catraca Conectar o dispositivo: selecione a rede no celular ou tablet Acessar o portal: o navegador abrirá automaticamente após a conexão Realizar cadastro: preencha as informações e aceite os termos de uso Utilizar a internet: após a liberação, já é possível navegar durante a viagem

Segundo a empresa, a conexão utiliza tecnologia 5G e foi pensada para oferecer mais conforto aos usuários do transporte público.

Serviço tem limite de uso de dados

As redes Wi-Fi disponíveis nos ônibus contam com limite de dados por usuário. A medida, de acordo com a Autopass, tem como objetivo garantir estabilidade e qualidade da conexão para todos os passageiros.

A proposta também integra ações de modernização do transporte público, com foco em soluções tecnológicas voltadas à rotina dos usuários.

Uso do Cartão Pra Já no sistema

O acesso aos ônibus do BRT Metropolitano é feito principalmente por meio do Cartão Pra Já, nas modalidades:

Pra Já Especial

Pra Já Sênior

Pra Já Escolar

Os cartões podem ser emitidos em postos de atendimento ou por meio digital, com uso de QR Code.