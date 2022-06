Risco de ataque de piranhas aumenta no veraneio em São Geraldo de Araguaia, alerta prefeitura

O ataques de piranhas aumenta durante o período de veraneio na Praia da Gaivota, localizada no município de São Geraldo do Araguaia, no sudoeste do Pará, por conta do maior fluxo de banhistas que procuram pela região. Esses animais são atraídos principalmente por restos de comidas e pela limpeza das escamas de peixes em rios ou de descartes de resíduos sólidos em pontos proibidos. Esse alerta foi feito pela secretária de Meio Ambiente da região, Elzir Amorim, nesta terça-feira (21), em entrevista à reportagem.

De acordo com a secretária, o principal motivo desses acontecimentos é devido ao desequilíbrio ambiental da cadeia alimentar. Devido a pesca predatória dos peixes que se alimentam das piranhas na fase inicial, ocorre o crescimento do grupo nas localidades do rio, resultando na multiplicação do peixe carnívoro. “A praia, por ter o movimento maior de pessoas, chama atenção das piranhas que confundem o banhista por peixes menores que são seus alimentos diários”, explicou.

Esse problema também ocorre em outros municípios, conforme detalhou a secretária “Por exemplo, na região de Palmas [Tocantins] na praia do Cajú, também ocorrem ataques de piranhas, justamente por conta do desequilíbrio”.

Com a chegada do período oficial de veraneio, a Praia da Gaivota continuará sendo autorizada para banho, mas será colocada uma rede de contenção em toda extensão da área para impedir que os peixes se aproximem.

“Também será disponibilizado placas informativas em pontos estratégicos e atendimentos para as pessoas que sofreram ferimentos, sendo encaminhadas aos postos de saúde. O projeto da rede de contenção será feito pela prefeitura, através da secretaria de meio ambiente e com apoio de todas as secretarias presentes da gestão, também haverá intensificação da fiscalização por parte da defesa civil e bombeiros”, detalhou a secretária Elzir Amorim.

Relatos nas redes sociais

De acordo com moradores de São Geraldo do Araguaia, a partir de alguns relatos nas redes sociais, no último fim de semana, foram registrados duas ocorrências de banhistas mordidos por piranhas na Praia da Gaivota. "Porque as pessoas sempre jogam restos de alimentos no local", relatou um internauta, que preferiu não ser identificado durante entrevista a reportagem.

A secretária Elzir Amorim explicou que não há número oficial de casos de banhistas que sofreram algum tipo de ferimento em contato com as piranhas da Praia da Gaivota neste ano. "A contagem só é realizada no período oficial de veraneio, que se inicia a partir do dia 2 de julho", concluiu.

(Vitória Reimão, estagiária sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)