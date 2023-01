Restauração florestal: projeto quer promover a regeneração natural de florestas tropicais no Pará

A pesquisa “Clareiras como Motores do Rendimento, Conservação e Recuperação de Florestas Tropicais na Amazônia Oriental”, feita em parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e Embrapa Amazônia Oriental, deve promover a restauração de florestas tropicais no Pará, entre outros benefícios ambientais. Iniciativa ganha apoio da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).

A aplicação da pesquisa tem como objetivo aprimorar técnicas de plantio e uso produtivo de clareiras para potencializar a regeneração de florestas, a conservação de espécies raras ameaçadas de extinção, o aumento da disponibilidade de espécies e o uso sustentável de espaços, com a exploração comercial madeireira legal.

VEJA MAIS

Na avaliação do presidente da Fapespa, Marcel Botelho, é necessário pensar nas florestas, nas pessoas e na economia de forma indissociável, a partir da transformação das florestas em grandes ativos para o povo da Amazônia.

“Considerando o nível de antropização no Pará, fica claro que apenas não avançar sobre as florestas não será suficiente. É necessário que a gente recupere esses espaços e que tenham valor econômico. É preciso investir em pesquisa para que as florestas sejam recompostas. Esse projeto vai trazer indicações importantíssimas de como podemos recuperar uma floresta, trazendo não só a biodiversidade, como a monetização adequada desta floresta”, avalia.