Lula se reúne nesta segunda com primeiro ministro da Alemanha para tratar de Amazônia e outros temas

O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz,desembarca na tarde desta segunda-feira (30) em Brasília, onde terá um encontro com o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. A reunião entre os dois deve ocorrer no Palácio do Planalto e, em seguida, eles recebem representantes de delegações empresariais dos dois países. Durante o encontro, além das relações econômicas e o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, Lula e Scholz devem tratar de temas ligados ao meio ambiente e à defesa da democracia.

"Vamos trabalhar para retomar uma relação de amizade e cooperação entre nossos países, para desenvolvimento sustentável, investimentos e geração de empregos", disse o presidente, em suas redes sociais.

Um dos primeiros atos do novo governo federal foi a retomada do Fundo Amazônia, que estava parado desde 2019 e tinha a Alemanha como principal financiadora. O Fundo foi criado em 2008 com o objetivo de financiar projetos de redução do desmatamento e fiscalização do bioma.

Ainda nesta segunda-feira, pela manhã, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, terá uma reunião com a ministra da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, Svenja Schulze. A expectativa é de que, durante o encontro, sejam apresentados os projetos de cooperação entre os dois países.