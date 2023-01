Alemanha anuncia repasse de mais de R$1 bilhão para ações ambientais na Amazônia

Nesta segunda-feira (30), a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a ministra da Cooperação da Alemanha, Svenja Schulze, informaram em Brasília que a Alemanha destinará cerca de 200 milhões de euros para ações ambientais no Brasil. Parte desses recursos serão destinados para ações na Amazônia. As informações são do G1 Brasília.

De acordo com o anúncio das ministras, os 203 milhões de euros serão divididos entre diferentes iniciativas:

80 milhões de euros em empréstimos a juros reduzidos;

35 milhões de euros para o Fundo Amazônia ;

; 31 milhões de euros em apoio aos estados da Amazônia para implementação de medidas "ambiciosas" para maior proteção florestal ;

para implementação de medidas "ambiciosas" para maior ; 29,5 milhões de euros para um Fundo Garantidor de Eficiência Energética para pequenas e médias empresas;

13,1 milhões de euros para reflorestamento de áreas degradadas;

de áreas degradadas; 9 milhões de euros para apoio a cadeias de abastecimento sustentável;

5,37 milhões de euros para consultoria para o fomento de energias renováveis na indústria e no setor de transportes.

Durante o anúncio, a ministra Marina Silva afirmou ainda que o governo federal utilizará recursos do Fundo Amazônia para ajudar o povo Yanomami.

"Os recursos do Fundo Amazônia serão deslocados para ações emergenciais. Essas ações estão sendo tratadas em vários níveis, que envolvem: a questão da saúde; o tratamento ao problema da grave situação de fome, que está assolando as comunidades; a parte de segurança, para que essas pessoas possam ficar em suas comunidades, e isso tem a ver com operações de desintrusão do garimpo criminoso dentro dessas comunidades", declarou a ministra.

Ao tomar posse no cargo, no início de janeiro, Marina Silva afirmou que o Brasil precisaria de "parcerias" para reestruturar a proteção ao meio ambiente no país.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).