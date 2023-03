Repescagem Uepa: confira o nome dos convocados na primeira chamada para vagas remanescentes

A Universidade do Estado do Pará, Uepa, divulgou o edital de candidatos convocados para matrícula em vagas remanescentes, relativo à primeira repescagem do Processo Seletivo (Prosel) 2023. A relação dos aprovados estará disponível no link .

Ainda nesta quinta-feira, 23, começa o período de matrícula on-line, pelo link do Sigaa-Uepa para os candidatos que forem chamados nessa repescagem.

Cotistas

Na sexta-feira (24), os candidatos aprovados nas cotas étnico-raciais devem se dirigir aos campi para onde foram aprovados para a verificação da autodeclaração pelas bancas de heteroidentificação.

De 24 a 27 de março será realizada a confirmação de matrícula para todos os candidatos nas Coordenações de Registro e Controle Acadêmico, com entrega obrigatória dos documentos.