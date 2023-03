Uepa abre inscrições para seleção de mestrado e doutorado em educação; confira

As inscrições para os processos de seleção ao mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da Universidade do Estado do Pará (Uepa) estão abertas até o dia 17 de abril. As taxas de inscrição são de R$ 100,00 e R$150,00 para mestrado e doutorado, respectivamente. Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site (sistemas.uepa.br/sgps/selecao/) e seguir as normas estabelecidas nos editais. O início das atividades letivas ocorre no primeiro semestre de 2024

Para o curso de mestrado, conforme consta no edital, são ofertadas 30 vagas, sendo 15 para cada uma das linhas de pesquisa do curso: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas e Saberes Culturais e Educação na Amazônia. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar, no formulário, o eixo para o qual deseja concorrer.

De acordo com o edital de seleção ao doutorado, a oferta é de 17 vagas para linha de pesquisa Saberes Culturais e Educação na Amazônia, que visa a produção de teses a partir da investigação de temas do contexto cultural brasileiro e amazônico, como saberes, representações, imaginários, culturas, conhecimento e poder, que perpassam pela formação docente e práticas educativas escolares e sociais. Os eixos temáticos da linha são: História da Educação na Amazônia; Saberes, Linguagens, Culturas e Educação Inclusiva na Amazônia; Formação, Cultura, Saberes e Práticas Pedagógicas.

Em ambos os processos de seleção, além das vagas públicas, há vagas institucionais e de ação afirmativa para PcD, negro(a), indígena, quilombola e trans, que devem cumprir critérios e documentações específicas. As vagas institucionais destinam-se a professores e funcionários técnico-administrativos do quadro efetivo da carreira da Universidade do Estado do Pará que tenham estabilidade no serviço público. Os candidatos à vaga institucional devem anexar, no ato da inscrição, ficha funcional expedida pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) da Uepa, que comprove a situação de docente ou de técnico-administrativo efetivo. Caso não sejam preenchidas as vagas institucionais, elas serão realocadas como vagas abertas a não servidores.

Os candidatos à vaga PcD, devem anexar, no ato da inscrição, a cópia do laudo médico, que comprove a sua condição de deficiência permanente. As vagas reservadas e não preenchidas para as ações afirmativas, seja por não atender critérios, não homologação de inscrições ou reprovação, retornarão para as vagas de ampla concorrência.

Seleção

A seleção dos processos será composta por quatro etapas: prova escrita subjetiva, elaboração de proposta de pesquisa (para a seleção de mestrado) e de Projeto de Tese, para o processo seletivo de doutorado, entrevista e avaliação de currículo. Segundo os cronogramas de cada processo, a realização da prova escrita para o mestrado será no dia 11 de maio e a prova escrita da seleção para o doutorado está prevista para o dia 5 de maio.

A primeira fase, de caráter eliminatório das seleções, constará de uma prova escrita subjetiva, do tipo argumentativo, realizada pela internet. A segunda fase, também de caráter eliminatório, constará da avaliação da proposta de pesquisa e a terceira fase eliminatória, será a entrevista realizada por meio do Google Meet. A quarta fase, também eliminatória, será a avaliação do Currículo Lattes do candidato.

Serviço:

Período de inscrições dos candidatos: até 17/04/2023

Data limite para pagamento da taxa de inscrição: 18/04/2023

Período de solicitação de isenção da taxa: até 24/03/2023

Contatos: (91) 4009-9552 ou e-mail: ppged.uepa@gmail.com