UFPA: confira os classificados na reoferta de vagas do PS para Indígenas e Quilombolas

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou, nesta quarta-feira, 22, o restultado da primeira reoferta de vagas remanescentes do Processo Seletivo Especial para Indígenas e Quilombolas - PSE I/Q 2023 . Foram convocados 45 estudantes, sendo 5 indígenas e 40 quilombolas. Agora os calouros convocados devem ficar atentos ao Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (CIAC) para a realizar a habilitação ao vínculo institucional.

A reoferta de vagas tem o objetivo de ampliar as possibilidades de ingresso na UFPA, para além das chamadas adicionais (repescagens). A ideia é garantir a ocupação da totalidade das vagas oferecidas para que mais estudantes tenham acesso ao ensino superior. Nesta primeira reoferta do PSE I/Q, foram disponibilizadas 327 vagas para candidatos indígenas e 61 vagas para quilombolas.

VEJA MAIS

Nova reoferta pode ser feita

Após o resultado e a convocação dos aprovados na primeira reoferta do PSE I/Q 2023, há a possibilidade de ser realizada uma nova reoferta na qual as vagas serão destinadas a qualquer candidato aprovado e não classificado, independentemente do segmento étnico-racial de destinação original das vagas. As informações sobre uma possível segunda reoferta serão divulgadas no site do Centro de Processos Seletivos (CEPS/UFPA), em momento oportuno.

O PSE Indígenas e Quilombolas é uma das políticas de ações afirmativas desenvolvidas pela UFPA para o acesso ao ensino superior de cada vez mais jovens oriundos de povos e comunidades tradicionais. As vagas ofertadas visam contemplar, em particular, candidatas(os) que ainda não tenham sido admitidas(os) em curso superior e que se encontrem em condições de vulnerabilidade socioeconômica.

Acesse a lista de classificados aqui.