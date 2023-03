Calouros da UFPA: universidade realiza programação de boas-vindas aos novos estudantes

De 15 a 17 de março, a Universidade Federal do Pará (UFPA), realizará, em todos os campi, a Semana do Calouro 2023 — tradicional programação de acolhimento aos novos estudantes da instituição aprovados no Processo Seletivo 2023 (PS 2023). O evento geral, organizado pela Administração Superior, será realizado no Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN), no Campus Guamá, em Belém. Os calouros também poderão acompanhar por meio de uma transmissão ao vivo por meio do canal da UFPA no YouTube. Este ano a programação traz como tema “Universidade, Democracia e Direitos Fundamentais: uma reflexão sobre Cidadania”.

As atividades serão realizadas no período da tarde, com credenciamento a partir das 13h e início das apresentações às 14h. O primeiro dia, 15, está reservado para a recepção dos calouras dos Institutos de Ciências Biológicas (ICB), de Ciências Jurídicas (ICJ), de Educação Matemática e Científica (IEMCI), Amazônico de Agriculturas Familiares (INEAF) e de Letras e Comunicação (ILC).

Já a tarde do dia 16 é voltada para estudantes de cursos dos Institutos de Ciências da Arte (ICA), de Ciências da Educação (ICED), de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) e de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH). E, finalizando a programação, no dia 17, será a vez dos discentes dos Institutos de Ciências Exatas e Naturais (ICEN), de Geociências (IG), de Tecnologia (ITEC), de Ciências da Saúde (ICS) e de Ciências Médicas (ICM).

Para a realização da conferência de abertura, foram convidados os pesquisadoras Conrado Hübner (USP), que atua na área de Direitos fundamentais e discriminação, Teorias da democracia e da justiça e Democracia e autoritarismo; Yara Adário Frateschi (Unicamp), atuante em Ética e política, Filosofia política e Teoria crítica; e Adriana Tonini (UFOP), que estuda Formação profissional e tecnológica, Formação de professores, Divulgação científica e Mulheres na ciência, tecnologia e inovação.

Segundo a professora Loiane Prado Verbicaro, pró-reitora de Ensino de Graduação, “a semana do calouro deste ano discutirá o papel das universidades frente ao desafio civilizatório de construção de um mundo melhor que avance em pautas igualitárias, de justiça social, com proteção aos grupos mais vulnerabilizados que historicamente foram marginalizados a uma condição de subcidadania".

"As universidades são instituições fundamentais para o avanço da ciência, dos valores democráticos em toda a sua amplitude, para a garantia de direitos fundamentais e para construção de um projeto de país que persiga o desenvolvimento humano e social e uma compreensão de cidadania que seja efetivamente inclusiva”, complementou.

Encerramento

O momento de acolhimento será encerrado com apresentações culturais de grupos da Escola de Música da UFPA (EMUFPA). Além da programação de boas-vindas realizada no CEBN, a Semana do Calouro também contará com uma programação paralela, que envolve campanhas de doação e atividades desenvolvidas pelos campi, pelos institutos e pelas faculdades.

“Todos os anos, é uma enorme alegria para a Universidade Federal do Pará receber milhares de calouras e calouros, muitos deles como primeira geração de suas famílias a ingressar no ensino superior. A Semana do Calouro é um momento de acolhimento e apresentação da universidade, das suas várias unidades, setores e serviços. É um encontro que desejamos que seja proveitoso e significativo para a construção de suas trajetórias iniciais na UFPA”, disse o reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho.

Trote solidário

O Trote Solidário e Sustentável é uma ação socioambiental realizada pela UFPA desde 2012, que consiste no recebimento de materiais, como apostilas, rascunhos, cadernos, agendas e livros usados, que serão destinados aos catadores e às catadoras de materiais recicláveis por meio da Coleta Seletiva Cidadã, ou, dependendo do estado de conservação, também podem ser aproveitados em projetos sociais, especialmente bibliotecas comunitárias.

A participação na atividade visa também despertar nos alunos recém-chegados à UFPA uma consciência ambiental e cidadã, com a inclusão social das catadoras e catadores. Para a coleta do material, a equipe do projeto terá um ponto de arrecadação no estacionamento do CEBN, o qual funcionará no horário das 9h às 17h, nos dias 15 e 16. E das 9h às 12h, no dia 17.

Doação de sangue e medula óssea

A UFPA e a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) possuem uma parceria que tem o objetivo de sensibilizar as pessoas para se tornarem doadoras frequentes e terem entendimento sobre a responsabilidade social da doação, com fins de atender às demandas hospitalares. Assim, todos os anos, durante a Semana do Calouro, o Hemopa estaciona uma Unidade Móvel nas proximidades do Centro de Eventos Benedito Nunes, para a realização de coleta de sangue e cadastro de novos doadores de medula óssea. A Unidade Móvel do Hemopa estará disponível das 8h30 às 16h, nos dias 15 e 16 de março, ao lado do CEBN

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos (menores de idade devem ter autorização dos/as responsáveis), alimentadas, que não tenham sido positivadas para covid-19 nos últimos dez dias, munidas de documento de identidade oficial com foto. Já para o cadastro para possível doação de medula óssea, é necessário ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde, não ter doença infecciosa ou incapacitante e não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico. .

Mais Sustentável

Novidade da Semana do Calouro deste ano, o projeto de extensão "Mais Sustentável" traz para a programação uma assessoria para a produção de eventos acadêmicos com maior responsabilidade socioambiental. O objetivo da ação é sensibilizar os envolvidos na gestão de eventos na Universidade a pensarem o processo de planejamento de suas atividades com escolhas mais responsáveis, para a redução da produção de resíduos.

Durante a programação da Semana do Calouro, uma equipe do projeto estará presente no CEBN, das 14h às 17h30, para conversar com a comunidade acadêmica. Além da ação de apresentação, também será realizada a Campanha Sou+ Sustentável, que tem como objetivo coletar materiais gerados em eventos para encaminhamento para Cooperativas de Reciclagem, de forma que possam ser reinseridos como novos produtos em eventos futuros que serão certificados como “Mais Sustentável”.

Serviço

Semana do Calouro 2023 - “Universidade, Democracia e Direitos Fundamentais: uma reflexão sobre Cidadania”

Data: de 15 a 17 de março

Local: Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN) - Campus Guamá

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidadades)