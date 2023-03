UFPA divulga lista dos candidatos aprovados na primeira reoferta do Processo Seletivo 2023

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou a lista dos candidatos aprovados na primeira reoferta do Processo Seletivo 2023 (PS 2023). Por meio da reoferta das vagas não ocupadas na primeira chamada do PS 2022, a UFPA disponibilizou novas oportunidades para os estudantes, em cursos diferentes dos inicialmente escolhidos.

No total, 3.742 estudantes aderiram à reoferta de 788 vagas distribuídas em 49 cursos de graduação com sede em nove campi da UFPA. A reoferta de vagas visa ampliar as possibilidades de ingresso, para além das chamadas adicionais (repescagens).

A ideia é otimizar a ocupação da totalidade das vagas oferecidas para que mais pessoas tenham acesso ao ensino superior. Nesta primeira chamada, 642 vagas reofertadas foram preenchidas. As vagas não preenchidas serão disponibilizadas em uma nova reoferta, posteriormente, com calendário a ser definido e divulgado.

Agora, os aprovados na reoferta deixam a lista de espera da repescagem do escolhido, inicialmente, no PS 2023 e, em breve, serão convocados para realizar a habilitação ao vínculo institucional do curso para o qual foram convocados(as) na reoferta. Já os candidatos que não foram classificados(as) nesta reoferta retornam para a lista de espera do curso inicial.

As 146 vagas remanescentes da primeira reoferta serão novamente disponibilizadas para concorrência de quem foi aprovado e não classificado e queira optar por outro curso que não o inicialmente escolhido, em calendário a ser definido e divulgado. A adesão à reoferta de vagas acontecerá na página de inscrição inicial do PS 2023, por meio de login e senha do candidato.