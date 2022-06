Região Oeste do Pará recebe incentivo para fortalecer a produção de malva e juta

Na última quarta-feira (8), em Óbidos, no oeste do Pará, uma reunião com produtores e representantes do setor produtivo local marcou o início das tratativas para a retomada da produção de malva e juta na região.

O município já foi muito forte na produção de malva e juta que são fibras que servem como matéria-prima para a fabricação de papel, vestuário, barbantes, cordas, entre outros produtos. E para que Óbidos volte a ocupar um lugar de destaque no cenário nacional, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) e a Companhia Têxtil de Castanhal (CTC) trabalham em parceria para que seja alavancada a produção.

VEJA MAIS

Atualmente, Alenquer é o principal fornecedor de matéria-prima para a CTC, que, nos últimos três anos, forneceu 20 toneladas das sementes, quantidade ainda insuficiente diante da demanda da empresa, que acaba recorrendo ao Bangladesh, na Ásia, para ter garantida a quantidade de juta e malva necessários para a fabricação de seus produtos, investindo cerca de R$ 40 milhões.

Para impulsionar a produção e fazer com que Óbidos volte a ser um importante fornecedor da matéria prima, a CTC entrará com o "Projeto de Agricultura", em parceria com a Sedeme, que irá reativar o plantio das fibras e sementes no município.

Para o representante da CTC, Robson Torres, esse momento é muito importante para a indústria:

“Para isso, contamos com a presença de parceiros importantes aqui como a Emater, Banpará, falando sobre linha de crédito, além da Sedeme. Queremos fazer decolar essa produção", explicou.

Carlos Ledo, secretário adjunto da Sedeme, explica que o órgão reforça essa articulação. “Estamos trazendo informação sobre 'Crédito do Produtor', que é uma linha de financiamento gerida por nós, além de também atuar institucionalmente junto a outros órgãos do governo para ajudar a viabilizar o projeto", disse.

Sobre a CTC

Criada em 1966, a CTC é a maior fabricante de artigos de juta das Américas, tendo como principais produtos as sacarias para café, telas de artesanato, chapelaria e decoração, fios para tecelagem, indústria de calçados, armarinhos e para tabaco. Atualmente, conta com mais de 1,3 mil colaboradores que produzem mais de 10 mil toneladas de fibras por ano.