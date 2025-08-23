Capa Jornal Amazônia
Quer seguir carreira no setor naval? Marinha abre 120 vagas para cursos em Santarém

A seleção é voltada a candidatos com no mínimo 18 anos e Ensino Fundamental completo. Inscrições presenciais vão de 25 a 29 de agosto

Hannah Franco
fonte

Marinha abre 120 vagas para cursos de formação em Santarém; veja como participar (Divulgação / Marinha do Brasil)

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial de Santarém (CFS), anunciou a abertura de 120 vagas em novo processo seletivo para cursos de formação de Aquaviários, voltado a quem sonha em atuar na área naval ou ingressar nas Forças Armadas. As inscrições serão presenciais, entre os dias 25 e 29 de agosto de 2025. Confira todos os detalhes a seguir.

O certame oferece oportunidades para candidatos brasileiros natos ou naturalizados, de ambos os sexos, que tenham no mínimo 18 anos no ato da matrícula, ensino fundamental completo (9º ano) e estejam em dia com as obrigações eleitorais. No caso dos homens, também é exigido estar quite com o serviço militar obrigatório.

Confira os cursos e vagas disponíveis:

  • Marinheiro Fluvial de Convés – Nível 3: 30 vagas
  • Marinheiro Fluvial de Convés – Nível 4: 30 vagas
  • Marinheiro Fluvial de Máquinas – Nível 3: 30 vagas
  • Adaptação para Aquaviários – Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde: 30 vagas

CLIQUE E CONFIRA O EDITAL DE ABERTURA.

Como se inscrever?

As inscrições serão presenciais, diretamente na Capitania Fluvial de Santarém, entre os dias 25 e 29 de agosto de 2025, nos seguintes horários:

  • Das 8h às 11h
  • Das 14h às 16h

O processo seletivo inclui exame de conhecimentos, entrega de atestados médicos, teste de suficiência física e etapa final de matrícula. Todas as fases serão realizadas no município de Santarém (PA). A validade do processo seletivo se encerra na data da matrícula no curso.

A formação de Aquaviários oferecida pela Marinha é uma porta de entrada para quem deseja atuar na navegação interior e obter certificação profissional reconhecida nacionalmente. Além disso, o curso capacita os aprovados para funções operacionais em embarcações fluviais, com possibilidade de inserção no mercado de trabalho da região amazônica, onde a navegação é estratégica.

Para mais informações, os interessados devem procurar diretamente a Capitania Fluvial de Santarém, localizada na Avenida Tapajós, durante o período de inscrição.

