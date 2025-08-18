CIEE abre vagas de estágio no Pará para estudantes de cursos técnicos e superiores
São diversas oportunidades para estudantes do ensino técnico e superior, com bolsas de até R$ 1.500
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferece nesta semana 29 vagas de estágio e 4 vagas para aprendiz no Pará, voltadas a estudantes de cursos como Administração, Recursos Humanos, Direito, Ciências Contábeis, Engenharia e áreas afins.
Os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br) e buscar as oportunidades pelo código da OE (Oportunidade de Estágio). Para dúvidas, a Central de Atendimento está disponível pelo telefone 3003-2433.
Confira algumas das vagas disponíveis:
VEJA MAIS
Ciências Contábeis – Estágio
-
Cidade: Belém
-
Bolsa auxílio: R$ 759,00 + auxílio transporte
-
Carga horária: 14h às 18h
-
Requisitos: Cursando 3º ao 6º semestre
-
Código da OE: 5695852
-
Link para inscrição: Clique aqui
Administração – Estágio
-
Cidade: Belém
-
Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
-
Carga horária: 09h às 15h
-
Requisitos: Cursando 3º ao 6º semestre
-
Código da OE: 5661320
-
Link para inscrição: Clique aqui
Técnico em Administração – Estágio
-
Cidade: Belém
-
Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
-
Carga horária: 07h às 13h
-
Requisitos: Cursando 1º ao 4º semestre
-
Código da OE: 5679721
-
Link para inscrição: Clique aqui
Engenharia de Produção – Estágio
-
Cidade: Belém
-
Bolsa auxílio: R$ 1.500,00 + auxílio transporte
-
Carga horária: 15h às 19h
-
Requisitos: Cursando 3º ao 9º semestre
-
Código da OE: 5661345
-
Link para inscrição: Clique aqui
Engenharia de Telecomunicações – Estágio
-
Cidade: Ananindeua
-
Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte
-
Carga horária: 08h às 14h
-
Requisitos: Cursando 2º ao 8º semestre
-
Código da OE: 5680620
-
Link para inscrição: Clique aqui
Recursos Humanos – Estágio
-
Cidade: Ananindeua
-
Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
-
Carga horária: 08h às 14h
-
Requisitos: Cursando 1º ao 4º semestre
-
Código da OE: 5730740
-
Link para inscrição: Clique aqui
Direito – Estágio
-
Cidade: Belém
-
Bolsa auxílio: R$ 900,00 + auxílio transporte
-
Carga horária: 09h às 13h
-
Requisitos: Cursando 7º ao 8º semestre
-
Código da OE: 5732575
-
Link para inscrição: Clique aqui
Administração – Estágio
-
Cidade: Belém
-
Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
-
Carga horária: 14h às 20h
-
Requisitos: Cursando 3º ao 7º semestre
-
Código da OE: 5736906
-
Link para inscrição: Clique aqui
Administrativa – Estágio
-
Cidade: Ananindeua
-
Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
-
Carga horária: 13h às 18h
-
Requisitos: Cursando 2º ao 7º semestre
-
Código da OE: 5711004
-
Link para inscrição: Clique aqui
Direito – Estágio
-
Cidade: Belém
-
Bolsa auxílio: R$ 400,00 + auxílio transporte
-
Carga horária: 08h às 14h
-
Requisitos: Cursando 5º ao 8º semestre
-
Código da OE: 5682171
-
Link para inscrição: Clique aqui
Administração – Estágio
-
Cidade: Ananindeua
-
Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte
-
Carga horária: 08h às 12h30
-
Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre
-
Código da OE: 5723926
-
Link para inscrição: Clique aqui
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA