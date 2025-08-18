CIEE abre vagas de estágio no Pará para estudantes de cursos técnicos e superiores

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferece nesta semana 29 vagas de estágio e 4 vagas para aprendiz no Pará, voltadas a estudantes de cursos como Administração, Recursos Humanos, Direito, Ciências Contábeis, Engenharia e áreas afins.

Os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br) e buscar as oportunidades pelo código da OE (Oportunidade de Estágio). Para dúvidas, a Central de Atendimento está disponível pelo telefone 3003-2433.

Confira algumas das vagas disponíveis:

VEJA MAIS

Ciências Contábeis – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 759,00 + auxílio transporte

Carga horária: 14h às 18h

Requisitos: Cursando 3º ao 6º semestre

Código da OE: 5695852

Link para inscrição: Clique aqui

Administração – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 09h às 15h

Requisitos: Cursando 3º ao 6º semestre

Código da OE: 5661320

Link para inscrição: Clique aqui

Técnico em Administração – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte

Carga horária: 07h às 13h

Requisitos: Cursando 1º ao 4º semestre

Código da OE: 5679721

Link para inscrição: Clique aqui

Engenharia de Produção – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 1.500,00 + auxílio transporte

Carga horária: 15h às 19h

Requisitos: Cursando 3º ao 9º semestre

Código da OE: 5661345

Link para inscrição: Clique aqui

Engenharia de Telecomunicações – Estágio

Cidade: Ananindeua

Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 14h

Requisitos: Cursando 2º ao 8º semestre

Código da OE: 5680620

Link para inscrição: Clique aqui

Recursos Humanos – Estágio

Cidade: Ananindeua

Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 14h

Requisitos: Cursando 1º ao 4º semestre

Código da OE: 5730740

Link para inscrição: Clique aqui

Direito – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 900,00 + auxílio transporte

Carga horária: 09h às 13h

Requisitos: Cursando 7º ao 8º semestre

Código da OE: 5732575

Link para inscrição: Clique aqui

Administração – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 14h às 20h

Requisitos: Cursando 3º ao 7º semestre

Código da OE: 5736906

Link para inscrição: Clique aqui

Administrativa – Estágio

Cidade: Ananindeua

Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

Carga horária: 13h às 18h

Requisitos: Cursando 2º ao 7º semestre

Código da OE: 5711004

Link para inscrição: Clique aqui

Direito – Estágio

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 400,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 14h

Requisitos: Cursando 5º ao 8º semestre

Código da OE: 5682171

Link para inscrição: Clique aqui

Administração – Estágio

Cidade: Ananindeua

Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte

Carga horária: 08h às 12h30

Requisitos: Cursando 4º ao 8º semestre

Código da OE: 5723926

Link para inscrição: Clique aqui

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia