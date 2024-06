Quer estudar matemática de uma maneira mais fácil? Confira as dicas!

Romis de Souza Moraes é um dos dez melhores professores de Matemática do país. O reconhecimento veio no mês passado, na primeira edição da Olimpíada de Professores de Matemática do Ensino Médio (OPMBr). Ele leciona em Ourilândia do Norte, sul do Pará, a disciplina que, para alguns, causa arrepios só de pensar. Porém, ele afirma que é possível reverter a ideia de que a Matemática seja um bicho de sete cabeças.

A percepção do pavor dos estudantes com a disciplina é possível de se identificar, segundo Romis, assim que o docente entra numa sala de aula. “O primeiro desafio é quebrar esse mito de que Matemática é difícil de aprender e conquistar a turma. O professor precisa ter uma metodologia diferenciada e deixar o aluno seguro”, conta.

Tornando a Matemática mais acessível

Moraes afirma que, após análise da individualidade de cada estudante, é importante elaborar exercícios matemáticos de forma diferente. “As atividades precisam ser lúdicas, fazendo com que o aluno pense a partir de questões que ele saiba e bote a ‘mão na massa’. Também é importante ter em mente que os alunos não pensam da mesma forma, cada pessoa é diferente e isso deve ser levado em consideração na hora de ensinar”, pontua.

“O importante é falar que existe um problema, mas que não vamos procurar quem o ocasionou e, sim, solucioná-lo mais para frente. O aluno é o precursor do ensino-aprendizagem”, continua.

Dicas para a Olimpíada Brasileira de Matemática

A primeira fase da 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) começou nesta terça-feira (4), com a participação de mais de 18,5 milhões de alunos. Essa competição científica, promovida desde 2005 pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), é a maior do país.

Para quem deseja se aventurar na Obmep, o professor Romis diz: comece. “Deixe-se apaixonar por esse mundo olímpico. Existem inúmeras olimpíadas a nível nacional. Venha participar e trazer medalhas para o nosso Pará”, estimula.

“Ainda tentando compreender”, diz Romis sobre reconhecimento

Duas semanas depois de ser reconhecido entre os melhores professores de Matemática do Brasil, Romis conta que a ficha ainda não caiu. “É um sentimento surreal e indescritível de ter ganhado esse reconhecimento. Ainda tentando compreender esse feito que me fez perguntar se estou sonhando”, admite.

Ele integra o grupo de 10 docentes que receberam ouro entre 600 professores de todas as regiões do país. Com a conquista, Romis e os demais medalhistas viajarão para Xangai, na China, em setembro, para participar de um intercâmbio técnico e cultural de 15 dias. “Vamos aprender o que os chineses estão fazendo de bom na matemática e colocar em prática nos estados e municípios brasileiros. A matemática pode ser uma porta de oportunidade para os nossos jovens”, finaliza.