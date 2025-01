Que horas sai o listão da UFPA 2025? Saiba como acompanhar o resultado

A tão esperada lista de aprovados do Processo Seletivo 2025 (PS 2025) da Universidade Federal do Pará (UFPA) será divulgada nesta sexta-feira (24), a partir das 9h45. O resultado terá ampla cobertura nas plataformas de O Liberal e nos canais oficiais da universidade. (Veja a seguir como acompanhar o listão)

Este ano, a UFPA ofertou 7.445 vagas em 182 cursos de graduação, além de 199 vagas adicionais reservadas para pessoas com deficiência (PcD). Com isso, o PS 2025 teve um aumento de 264 vagas em comparação à edição anterior. Ao todo, 72.351 candidatos tiveram suas inscrições homologadas e disputaram as vagas na maior universidade pública da Amazônia.

Como acompanhar o listão da UFPA 2025?

Os candidatos poderão acessar o listão no site oficial da universidade, pelo endereço listao.ufpa.br e portal OLiberal.com. O listão também será entregue às emissoras de rádio que acompanharão a divulgação no Campus Guamá da UFPA, retomando a tradição da leitura nominal dos aprovados. A Rádio Liberal (FM 97.5) estará entre as responsáveis por transmitir a lista ao vivo, a partir das 9h30.

Este ano, ainda contará com a integração de transmissão em áudio e vídeos, através das redes sociais. Além de cobertura em tempo real no portal OLiberal.com e Liberal+.

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFPA também receberá o listão para afixá-lo em um painel próximo ao Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN), no campus principal.

Como conferir as notas individuais?

Para os candidatos que desejarem conferir as notas individuais e a classificação final, o acesso à área de inscrição estará disponível a partir das 13h desta sexta-feira (24), também pelo site da UFPA.

Que horas sai o listão da UFPA?

O listão dos aprovados no PS 2025 está previsto para sair a partir das 9h45, nesta sexta-feira (24).

Como ouvir o listão da UFPA pela rádio?

A Rádio Liberal (FM 97.5) fará a leitura nominal dos aprovados a partir das 9h30. Para acompanhar, basta sintonizar no rádio ou acessar a transmissão pelo site.

Onde acompanhar as notícias do listão da UFPA?

O Grupo Liberal oferecerá cobertura completa, com transmissões em áudio e vídeo nos perfis de O Liberal no Facebook, YouTube e Instagram, além de atualizações em tempo real no portal O Liberal e no Liberal+ ao vivo.

O que vem depois do listão?

O processo de habilitação ao vínculo institucional é a primeira etapa que se segue para o candidato aprovado no PS 2025 da UFPA. É importante que os calouros se atentem ao prazo e tomem conhecimento do Edital de Habilitação, que estará disponível no site www.ciac.ufpa.br.

No ato da habilitação, o candidato convocado deverá entregar, obrigatoriamente, os documentos exigidos (frente e verso, originais e cópias):

CPF;

Cédula de Identidade (RG);

Certidão de quitação eleitoral (para maiores de 18 anos), disponível aqui

Comprovante de quitação militar (para pessoas do sexo masculino maiores de 18 anos);

Histórico Escolar do Ensino Médio;

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Diploma de Conclusão do Ensino Técnico Integrado ao Médio;

Comprovante de energia elétrica;

Uma foto 3x4 recente e de frente, com rosto e ombros completamente enquadrados.

Cadastro Acadêmico do Calouro (COC), que deverá ser preenchido on-line, impresso e assinado e estará disponível em www.coc.ufpa.br

A UFPA também exige alguns documentos a mais para candidatos aprovados por meio de cotas, como, por exemplo, a Cota Renda. Esses documentos específicos estão detalhados no Edital do Processo Seletivo 2025, disponível aqui.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)