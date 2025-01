Restaurantes universitários do Pará oferecem alimentação variada e com preços acessíveis para alunos

As universidades públicas do Pará oferecem, diariamente, um cardápio variado, nutritivo e com preços acessíveis para os estudantes. Para os universitários, essa alimentação é fundamental. Muitos deles passam horas nessas instituições, moram longe e não teriam condições financeiras de comprar comida fora todos os dias. Entre essas instituições estão a Universidade Federal do Pará (UFPA), a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e a Universidade do Estado do Pará (Uepa).

E, na manhã desta terça-feira (21), os dois Restaurantes Universitários (RU) da UFPA, no campus do Guamá, em Belém, voltaram a funcionar. No que fica localizado no Básico (o outro é no Profissional), uma longa fila se formou para o almoço, que começou às 11 horas. A UFPA, por meio do Setor de Engenharia da Prefeitura da Universidade, e em conjunto com a Diretoria de Alimentação da Pró-Reitoria de Assistência e Acessibilidade Estudantil da instituição, e a empresa responsável pela execução das obras, informou que concentrou esforços para que o calendário das intervenções estruturais pudesse ser adiantado, com a entrega da primeira etapa da obra na cozinha de produção das refeições, dez dias antes do prazo estabelecido.

O esforço da instituição, em agilizar o cronograma das obras no setor de produção de alimentação, com a troca de pisos e a adequação técnica para a segurança dos trabalhadores e de manipulação dos insumos alimentícios de acordo com as rigorosas normas da Vigilância Sanitária, vai permitir a reabertura dos refeitórios nas duas unidades dos Restaurantes Universitários, ao possibilitar que a cozinha do Básico, responsável pela produção ofertada em ambas as unidades, possa retomar o preparo de refeições.

Dessa forma, todos os estudantes que almoçam e jantam nos Restaurantes Universitários da UFPA poderão ser atendidos nas duas unidades dos restaurantes que voltarão a funcionar das 11 às 14h, para o almoço, e das 17h45 às 19h15h para o jantar. A elaboração do cardápio seguirá a mesma rotina, inclusive com a comunicação antecipada, semanalmente, no site do RU e da Pró-reitoria de Assistência e Acessibilidade Estudantil (Proaes) - https://saest.ufpa.br/ru/ . O RU da UFPA mantém o segundo bandejão mais barato do Brasil, com o valor de R$ 1 para discentes.

Estudantes em situação de vulnerabilidade são isentos do pagamento da taxa com o recebimento do Auxílio Taxa Zero, concedido pela Pró-Reitoria de Assistência e Acessibilidade Estudantil da UFPA. Para atender os estudantes em situação de vulnerabilidade, a UFPA implantou, no período de suspensão dos serviços de alimentação, o Auxílio Alimentação Emergencial que atingiu o total de 3.300 estudantes, entre graduação e pós-graduação.

Lucas Marum, 18 anos, cursa o segundo semestre de Meteorologia na UFPA. “Ter um restaurante universitário é muito importante porque a gente pode ter uma alimentação de qualidade e com um preço muito acessível. Hoje a gente vai reabrir o RU com um prato que é muito famoso pelos estudantes, que é a feijoada”, disse. “A gente está muito feliz com o retorno do RU. Sem dúvidas, é muito importante para a gente poder estudar com qualidade”, contou. Se não fosse o RU, ele teria que gastar muito com comida ou, então, deixar para almoçar em casa mesmo. Ele fica das 7h30 até por volta de 13 horas.

Ádria Dickson, 20 anos, estuda História na UFPA desde 2022. “Eu acho que é muito importante porque tem muita gente que mora longe. Eu moro em Benevides. Então é muito longe. São duas horas de viagem para vir e para voltar”, contou. “Então, se eu deixar para almoçar quando eu chegar em casa, eu vou chegar lá para as três horas. Vou ficar com fome muito tempo e eu não tenho dinheiro para comprar em qualquer lugar por aí no dia. É caro”, afirmou. “Tem dia que almoço e janto aqui”, afirmou. Sem o RU, ela geralmente deixava para comer em casa.

Restaurantes da Uepa oferecem mais de 1.700 refeições por dia

A Universidade do Estado do Pará possui Restaurante Universitário no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) e no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). Atualmente os Restaurantes Universitários ofertam 1.136 refeições no CCSE e 594 refeições no CCBS, sendo, em média, mais de 1.700 refeições por dia para a comunidade acadêmica.

O cardápio é definido por uma nutricionista responsável pelo RU e oferece a opção vegetariana. As refeições são formadas por prato principal, acompanhamentos, salada, suco e sobremesa. O Restaurante Universitário é o programa de atendimento que compreende o espaço e subsídio para o almoço dos discentes nos restaurantes universitários instalados no CCSE e CCBS. Essa ação reitera o compromisso com os alunos da Uepa, servindo alimentação de qualidade e sob a supervisão de uma nutricionista. O subsídio compreende quase 90% do valor per capita da refeição e os valores das refeições nos restaurantes estão definidos em R$1,50 para discentes. A Uepa alterou, em 2024, a resolução da universidade que trata da assistência estudantil, de forma que a instituição visa garantir auxílio alimentação para os estudantes dos campi da interiorização , onde não há restaurante universitário.

Na Ufra, a capacidade média de atendimento diário é de 865 refeições

A Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) possui um Restaurante Universitário (RU) localizado no campus sede, em Belém, Pará. A capacidade média de atendimento diário é de 865 refeições, sendo 668 almoços e 197 jantares, informou a pró-reitora de Assuntos Estudantins da Ufra, professa Jamile Andréa. O cardápio do RU é previamente definido conforme especificações da licitação, composto por: 1 opção de proteína animal; 1 opção de proteína vegetal (vegana); arroz ou macarrão; feijão; 1 opção de salada (crua ou cozida); sobremesa (fruta ou doce); farofa; suco.

Os cardápios sinalizam a presença de glúten e lactose nas preparações. A proteína vegetal é totalmente vegana, sem ingredientes de origem animal, com preparações como soja, grão-de-bico, lentilha e ervilha. O cardápio é disponibilizado no Instagram oficial do RU RU UFPA OFICIAL e também no site: Cardápio RU UFRA.

A UFRA ampliou significativamente o número de estudantes beneficiados com auxílios e subsídios no RU. Em 2020, eram 1.995 estudantes subsidiados integralmente, número que aumentou para 28.387 em 2024. Estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade são totalmente subsidiados, selecionados por edital que prioriza aqueles cadastrados no Cadastro Único do Governo Federal.

Os editais são lançados pela PROAES, e a lista de alunos contemplados é atualizada regularmente. Estudantes não contemplados integralmente pagam valores subsidiados: R$ 2,50 (graduação) e R$ 10,00 (pós-graduação). Entre janeiro e dezembro de 2024, foram servidas 141.178 refeições subsidiadas parcialmente. O RU também atende servidores, terceirizados e visitantes, que pagam o valor licitado que atualmente é de R$14,00.

Nos campi onde não há RU, estudantes em situação de vulnerabilidade recebem Auxílio Alimentação, no valor mensal de R$ 320,00, equivalente ao subsídio aplicado no RU do campus sede. Os principais desafios incluem falta de recursos financeiros para a construção de novos RUs; localização dos campi, que dificulta a implementação de restaurantes. Apesar das limitações, a gestão superior da UFRA tem trabalhado ativamente para encontrar soluções e viabilizar a construção de RUs em todos os campi, reafirmando o compromisso com o acesso à alimentação de qualidade para a comunidade acadêmica.