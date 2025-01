Após obras, restaurantes universitários da UFPA voltam a funcionar nesta terça-feira em Belém

Após pouco mais de duas semanas de início de obras estruturais, o funcionamento dos Restaurantes Universitários (RUs), na Universidade Federal do Pará (UFPA), campus Belém, retornarão nesta terça-feira (21). Segundo a UFPA, o cronograma do serviço foi adiantado, com a entrega da primeira etapa da obra na cozinha de produção das refeições, 10 dias antes do estabelecido. O cardápio do dia será feijoada, de acordo com informações da página Pró-Reitoria de Assistência e Acessibilidade Estudantil (Proaes/UFPA), nas redes sociais.

A obra envolveu a troca de pisos e a adequação técnica para a segurança dos trabalhadores e de manipulação dos insumos alimentícios conforme as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Isso vai permitir a reabertura dos refeitórios nas duas unidades dos Restaurantes Universitários, ao possibilitar que a cozinha do Básico, responsável pela produção ofertada em ambas as unidades, possa retomar o preparo de refeições.

Segundo a Coordenadoria de Manutenção Predial da Prefeitura Multicampi da UFPA, as obras continuam no espaço antigo do Restaurante do Campus Básico por conta da necessidade da troca total do telhado, ampliação da rede elétrica para a instalação de fornos combinados e consertos na cobertura do Almoxarifado. O objetivo é sanar goteiras no período de intensas chuvas na região - que pode ocasionar estragos dos insumos.

Para o retorno dos serviços de alimentação no setor do Restaurante do Básico, foram feitas mudanças dos locais de posicionamento dos balcões de distribuição e da entrada do acesso. Assim, todos os estudantes que almoçam e jantam nos Restaurantes Universitários da UFPA poderão ser atendidos com a oferta do bandejão nas duas unidades dos restaurantes.

Horários

Os estudantes que almoçam e jantam nos Restaurantes Universitários da UFPA poderão ser atendidos nas duas unidades dos restaurantes que voltarão a funcionar das 11h às 14h, para o almoço, e das 17:45h às 19:15h, para o jantar. A elaboração do cardápio seguirá a mesma rotina, inclusive com a comunicação antecipada, semanalmente, no site do RU e da Pró-Reitoria de Assistência e Acessibilidade Estudantil (Proaes).

Preocupação

O pró-reitor da Pró-Reitoria de Assistência e Acessibilidade Estudantil (Proaes/UFPA), Ronaldo Araujo, explica que a preocupação essencial, ao realizar obras nos restaurantes, é com os estudantes mais vulneráveis. E que, por isso, todas as demandas apresentadas pelas representações estudantis foram atendidas. “Estivemos acompanhando as obras diariamente e obtivemos significativo adiantamento com a concentração dos trabalhos para entregarmos a primeira etapa já nesta semana”, diz.

“E a reabertura dos restaurantes no dia 21 deste mês. Esperamos poder, em breve, após o período de reformas, entregar um ambiente renovado, com mais conforto e melhorias em nossa estrutura e, principalmente, com a integridade física dos trabalhadores e a segurança alimentar que sempre foram referências de práticas de gestão dos Restaurantes Universitários da UFPA”, completa o gestor.

Com o segundo bandejão mais barato do Brasil, custando R$ 1, estudantes em situação de vulnerabilidade são isentos do pagamento da taxa com o recebimento do Auxílio Taxa Zero, concedido pela Pró-Reitoria de Assistência e Acessibilidade Estudantil da UFPA. A UFPA foi procurada para detalhar informações do cardápio da semana e dos horários de funcionamentos dos RUs. A reportagem não obteve retorno.

Auxílio-alimentação

A UFPA ainda afirmou que, compreendendo a essencialidade da alimentação estudantil para as atividades acadêmicas, a universidade, em diálogo com as entidades e associações de estudantes, criou estratégias para que os discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica pudessem ter alternativas de custear a alimentação com a concessão de Auxílio Alimentação Emergencial. Assim, todos os estudantes que tiveram suas solicitações deferidas no Cadastro Geral de Assistência Estudantil (Cadgest) da UFPA foram considerados aptos para o recebimento do auxílio.

E ainda, o benefício foi estendido também aos estudantes em extrema situação de vulnerabilidade, com prioridade para indígenas, quilombolas, Pessoas com Deficiência (PcD), mães universitárias, trans e travestis; e a estudantes de pós-graduação em situação de vulnerabilidade. Também conforme a UFPA, o Auxílio Alimentação Emergencial atingiu o total de 3.300 estudantes, entre graduação e pós-graduação.