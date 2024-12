Plano Nutricional reforça alimentação saudável em creches, escolas e restaurante popular de Belém

Escolas, creches e o Restaurante Popular de Belém vão alinhar seus atuais planos alimentares ao novo projeto nutricional do 1º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Pmsan), lançado em 11 de novembro de 2024. O plano, desenvolvido pela Prefeitura de Belém e elaborado pela Coordenação de Políticas Públicas de Segurança Alimentar e Nutricional (Copsan), contou com a colaboração do Conselho Regional de Nutrição da 7ª Região e diversas entidades governamentais e não governamentais. O objetivo é promover hábitos alimentares equilibrados e garantir o direito à alimentação saudável em toda a cidade, com foco na melhoria da qualidade das refeições oferecidas e na adaptação às necessidades nutricionais da população.

Implantação de Plano Nutricional Em Belém

O que é o Plano Nutricional?

De acordo com Marilene Costa, titular da Copsan, o plano é uma ferramenta estratégica no combate à fome e à desnutrição em Belém. “Além de garantir acesso a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, o plano busca atender a todas as dimensões da Segurança Alimentar e Nutricional”, explica. Ela ressalta que a implementação do plano é um esforço coletivo e que seu sucesso depende do compromisso de toda a sociedade. “É um compromisso de todos, por todos e para todos”, afirma.

A aplicação prática do plano

O Restaurante Popular de Belém, já reconhecido por oferecer refeições saudáveis e acessíveis, agora integra seu serviço ao novo plano nutricional, reforçando a qualidade e ampliando seu compromisso com a promoção de hábitos alimentares saudáveis, especialmente para idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O nutricionista Fabrício Maciel, responsável pelo cardápio, destaca que as refeições são cuidadosamente planejadas para atender às necessidades nutricionais de diferentes faixas etárias e situações. “Nosso cardápio é baseado na cultura alimentar local e na necessidade de nutrientes para toda a população, atendendo desde crianças até idosos e moradores de rua”, afirma.

Fabricio Maciel, Nutricionista do Restaurante Popular de Belém (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Fabrício acredita que a aplicação do plano nutricional em escolas e creches também será essencial. “Garantir refeições saudáveis nesses ambientes é fundamental para formar hábitos alimentares mais saudáveis desde a infância”, destaca o nutricionista.

O impacto na vida da população

Eliete Santos, aposentada de 66 anos e frequentadora do Restaurante Popular, compartilha sua experiência positiva com a alimentação oferecida. “Melhorei muito meus hábitos alimentares. A comida aqui é saudável, sem excesso de óleo ou gordura, e isso fez toda a diferença na minha saúde”, relata.

Eliete Santos, Aposentada (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Para Eliete, o restaurante tem um papel importante na vida de muitas pessoas, principalmente em tempos difíceis. “É uma ajuda enorme para quem não tem condições de se alimentar bem em casa”, afirma.

Educação alimentar como prioridade

Além de garantir o acesso a alimentos saudáveis, o plano também promove a educação alimentar e nutricional, especialmente em escolas e creches. Marilene Costa destaca a importância da educação alimentar para formar cidadãos conscientes das escolhas alimentares que fazem. “O plano visa integrar a educação alimentar ao cotidiano das crianças, para que elas cresçam entendendo a importância de escolhas saudáveis”, explica.

Um plano para o futuro

O 1º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional vai além do combate à fome e à desnutrição. Ele visa o fortalecimento da segurança alimentar em todas as suas dimensões. Marilene Costa conclui que o sucesso da iniciativa dependerá de uma colaboração contínua entre o poder público e a sociedade civil. “Nosso compromisso é transformar Belém em um modelo de referência em segurança alimentar e nutricional, garantindo o direito à alimentação saudável para todos”, afirma.

Com essas ações, o município reafirma o papel fundamental da alimentação na promoção de saúde, dignidade e bem-estar social para a população.

Serviço:

Restaurante Popular

Funcionamento: segunda a sexta Horário: 11h às 14h

Endereço: Travessa Aristides Lobo, nº 290, Campina

Valor da refeição: R$ 2,00