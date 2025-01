UFPA divulga resultado final das inscrições homologadas no PS 2025

A Universidade Federal do Pará (UFPA) anunciou que a lista de inscrições homologadas para o Processo Seletivo 2025 já está disponível para consulta. Ao todo, 72.351 candidatos estão aptos e concorrem às 7.668 vagas ofertadas pela instituição.

Os inscritos podem verificar a homologação de suas inscrições acessando a página individual de acompanhamento no site do Centro de Processos Seletivos (Ceps) da UFPA. Por lá, o candidato consegue consultar o resultado dos recursos apresentados na fase preliminar da homologação de inscrições, conforme o prazo estipulado no edital do PS 2025.

A UFPA segue com o processamento das notas dos candidatos e, em breve, deve anunciar o Listão dos aprovados.