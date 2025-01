Quando sai o listão dos aprovados na Ufopa 2025? Veja a data

O início do ano é marcado pela expectativa para os resultados de vestibulares em todo o Brasil, seja para instituições públicas ou privadas. Uma delas é a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), localizada nos municípios de Alenquer, Itaituba, Monte Alegre, Juruti, Óbidos, Oriximiná e Santarém.

VEJA MAIS

O listão de aprovados no Processo Seletivo Regular (PSR) 2025 da Ufopa realiza a primeira e segunda convocação no dia 31 de janeiro, sexta-feira. O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é liberado no dia 13 de janeiro, quinta-feira. A segunda convocação do PSR dura até o dia 28 de fevereiro, última sexta-feira do mês.

Resultado do Enem 2024

O resultado do Enem 2024, com as notas individuais, será divulgado somente no dia 13 de janeiro, conforme previsto no cronograma do Exame. Na ocasião, os estudantes poderão conferir as notas das provas de Linguagens, Ciências Humanas e redação e das provas de Matemática e Ciências da Natureza. O resultado estará disponível na Página do Participante.

Enquanto o resultado do Enem não é liberado, você pode consultar o gabarito oficial e os cadernos de questões, disponíveis no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Confira aqui.

Onde conferir o listão da Ufopa

Para conferir o listão do vestibular da Ufopa os estudantes podem acessar o site do Processo Seletivo Regular 2025 no dia da divulgação, onde também estará disponível informações sobre o cronograma e demais procedimentos necessários para a confirmação da matrícula. Também é possível acompanhar pelo portal Oliberal.com.

Atendimento

O Processo Seletivo Regular da Ufopa disponibiliza os seguintes canais para dúvidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h: e-mail psr@ufopa.edu.br e atendimento presencial na Unidade Tapajós (Rua Vera Paz, s/n - Bairro Salé. Santarém, Pará).