Ufopa terá R$ 100 milhões para obras de crescimento e consolidação no Pará

Mais de R$ 100 milhões serão investidos em obras de consolidação e crescimento da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). O recurso do Programa de Aceleração do Crescimento, o Novo PAC do Governo Federal, será para obras de infraestrutura e a criação de novos cursos em Santarém, Oriximiná e Óbidos, além de um novo campus, em Rurópolis.

As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 6, após uma visita do ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência República, Alexandre Padilha, que esteve em Santarém visitando as obras do Bloco Modular Tapajós III (BMT), iniciada em março deste ano, com recursos do Novo PAC.

A reitora da Ufopa, Aldenize Ruela Xavier, comentou sobre as ações que já estão sendo executadas e outras que estão previstas, incluindo a implantação do curso de Medicina e a criação do campus de Rurópolis.

VEJA MAIS

“Esta obra, aqui ao lado, de infraestrutura, no valor de R$ 30 milhões, vai receber o curso de Medicina e também servirá para a consolidação dos cursos que temos aqui, com espaços administrativos e de sala de aula. Nossa universidade ainda está em um processo de implantação e de consolidação, e não apenas de expansão. Essa obra vem de uma forma decisiva para nossa consolidação”.

A reitoria anunciou também a construção dos prédios dos Campi de Oriximiná e de Óbidos que estão em fase de licitação, com início das obras previsto para ainda este ano. “Nós já temos os recursos para infraestrutura oriundos do Novo PAC e precisamos agora de códigos de vaga, o que estamos negociando junto ao Ministério da Educação (MEC) para ampliar a quantidade de cursos ofertados nesses municípios”, afirmou.

“Temos trabalhado bastante para essa implementação, tanto do curso de Medicina, quanto para a consolidação geral da nossa Universidade. O nosso projeto inclui a ampliação de vagas em todos os campi da nossa instituição, incluindo Santarém. É um projeto que vai elevar o número de ofertas de vagas para três mil novos estudantes. Hoje recebemos 1.400 estudantes anualmente”.

Já o Ministro Alexandre Padilha ressaltou que a Universidade é um “grande motor de desenvolvimento” na região. “Estamos consolidando um processo de construção de uma grande universidade federal, não só para o Estado como para o País”, completou Padilha. Ele parabenizou a equipe que atuou no grupo de trabalho de criação do curso de Medicina e se comprometeu em falar pessoalmente com o Ministro da Educação, Camilo Santana, para acelerar ainda mais o processo. “Amanhã mesmo, no 7 de setembro, irei falar com ele”, afirmou.

Em Santarém, Oriximiná e Óbidos serão investidos recursos na ordem de R$ 42 milhões em obras de infraestrutura e a criação de novos cursos, o que inclui a contratação de servidores docentes e técnicos administrativos. Já em Rurópolis, onde será construído um novo campus, serão R$60 milhões para obras e aquisição de equipamentos. “Uma conquista muito comemorada pela população que está esperando com muita ansiedade”, afirmou a reitora. O próximo passo inclui a realização de uma audiência pública para debater com a população a definição dos cursos que serão ofertados.

“A Ufopa atende uma população de 1,2 milhão de habitantes e se fosse um estado seria equivalente ao Acre, Roraima ou Amapá, porque o Oeste do Pará é uma região com grande densidade populacional”, alertou a reitora para o tamanho e a importância da Ufopa no Estado Pará.