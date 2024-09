7 de Setembro: vacinação contra a influenza será em locais estratégicos neste sábado; veja onde

A vacinação contra a influenza seguirá normalmente em Belém neste sábado (7), quando se comemora o feriado da Independência do Brasil. O público poderá encontrar os imunizantes em três pontos estratégicos da cidade: nos shoppings Pátio Belém e Bosque Grão-Pará, das 10h às 18h, e no Ver-o-Peso, em frente ao Solar da Beira, das 9h às 13h. A vacinação é direcionada a diversos grupos prioritários conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde.

São contempladas crianças de 6 meses a menores de 6 anos (até 5 anos, 11 meses e 29 dias), pessoas a partir dos 60 anos, gestantes em qualquer fase da gravidez, puérperas até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde tanto dos serviços públicos quanto privados, e professores da rede pública e privada. Também estão incluídos indígenas a partir dos 6 meses, pessoas em situação de rua, policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas.

Além desses grupos, o imunizante será oferecido a pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

A vacina contra a influenza, que segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a temporada de 2024 no hemisfério sul, protege contra três tipos de cepas do vírus. A meta da campanha é imunizar 90% de cada um dos grupos prioritários, totalizando cerca de 519.825 pessoas.

Saúde Belém Digital

Além da vacinação, a Prefeitura de Belém está promovendo ações educativas para informar a população sobre o aplicativo Saúde Belém Digital. Em todos os três pontos de vacinação, equipes de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) estarão disponíveis para ajudar os usuários a acessar e utilizar o app. O Saúde Belém Digital oferece teleatendimentos e teleorientações médicas gratuitas, com médicos generalistas disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, o aplicativo inclui atendimentos de nutricionistas, psicólogos e educadores físicos em horários específicos.

Os Agentes Comunitários de Saúde vão auxiliar os interessados no processo de download e cadastramento do aplicativo, além de demonstrar como utilizar os serviços de teleatendimento. Essa iniciativa busca garantir que mais pessoas possam se beneficiar dos recursos oferecidos pelo Saúde Belém Digital, promovendo a saúde e o bem-estar da comunidade.

Nesta primeira etapa, o aplicativo está disponível para 680 mil belenenses maiores de 18 anos e seus dependentes, já cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) com o apoio dos Agentes Comunitários de Saúde. Para aqueles que ainda não estão cadastrados nas UBSs, o aplicativo oferece um período inicial de 90 dias de teleorientação e teleconsulta.

Durante esse período, é necessário procurar uma UBS próxima para realizar e/ou atualizar o cadastro, a fim de continuar utilizando o serviço. A meta é expandir o acesso ao Saúde Belém Digital para toda a população de Belém até 2025.