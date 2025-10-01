Prorrogadas inscrições da Olimpíada de Eficiência Energética; veja como participar
Na última edição da competição, 1.744 estudantes paraenses participaram dos desafios
Estudantes paraenses do 8º e 9º ano, de escolas públicas e privadas, terão a oportunidade de participar da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2025 (ONEE), a maior competição educacional relacionada ao setor elétrico. As inscrições foram prorrogadas até domingo (5) e podem ser realizadas pelos professores no site oficial da olimpíada.
Promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio do Programa de Eficiência Energética, e coordenada pelo Instituto Abradee, a olimpíada reúne 48 concessionárias de energia elétrica em todo o país. Neste ano, a Equatorial Pará é a parceira local no estado e já realizou, em duas escolas paraenses, a Blitz da Olimpíada, ação que reuniu alunos, professores e representantes do setor elétrico para levar aos estudantes aprendizado prático e divertido sobre consumo consciente de energia.
A ONEE oferece material e curso de formação gratuitos para estudantes e professores que participarem do evento. Os professores, além de um curso gratuito (40h), com certificado, receberão materiais pedagógicos alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e mentorias ao vivo. Os que forem premiados poderão receber até R$ 15 mil em vale-presentes na plataforma Viva!, conforme regulamento.
Na última edição, 1.744 estudantes paraenses participaram dos desafios, e 268 foram premiados. Além de medalhas, os mais bem classificados recebem notebooks e participam da cerimônia nacional, em Brasília (DF), prevista para o dia 6 de novembro. Os medalhistas de ouro, prata e bronze também garantem vaga automaticamente na 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) 2025.
Serviço
Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2025
Inscrições gratuitas até 5 de outubro
Onde realizar inscrição: www.onee.org.br
Etapas da competição
1ª fase: desafios em formato de games sobre eficiência energética
2ª fase: prova objetiva online em outubro
Resultado: 20 de outubro
Semana Olímpica em Brasília
Desafio Final: 5 de novembro
Cerimônia de Premiação: 6 de novembro
