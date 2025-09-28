Conta de energia: como é calculado o valor da conta?

Com a fatura em mãos, a dona Nilde Silva, moradora de Altamira, no Sudoeste do Pará, procurou uma agência da Equatorial Pará para entender melhor o valor da fatura. “Olhei minha conta e queria entender como ela chega nesse valor. Podem me explicar o consumo que tive em casa? ”, perguntou. Ela é trabalhadora de serviços gerais e está cadastrada no programa Tarifa Social, que oferece desconto na conta de luz para famílias de baixa renda.

O consumo médio de Nilde gira em torno de 143 kWh por mês, o que costuma gerar uma fatura de aproximadamente R$ 84,58. No entanto, com a aplicação da Bandeira Tarifária Vermelha – Patamar 2, autorizada pela Aneel a partir de agosto, o custo da geração de energia aumentou em todo o país. Mesmo mantendo o mesmo nível de consumo, ela pagará cerca de R$ 11,57 a mais, além da taxa de iluminação pública e outros encargos previstos em lei.

Mas afinal, como é calculado o valor da conta de energia?

Segundo Leonardo da Mata, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial, o valor da conta depende de uma série de fatores. “O preço do quilowatt-hora varia de acordo com o perfil do consumidor, se é residencial, comercial ou industrial, e também por fatores externos, como clima, disponibilidade hídrica e a bandeira tarifária em vigor”, explica.

Além disso, levar energia com qualidade e segurança para regiões como o Pará envolve grandes desafios. “Há áreas extensas com apenas duas ou três residências, o que exige investimentos altos em rede elétrica, postes e manutenção”, completa Leonardo.

Entenda os principais itens da sua conta:

Geração de energia: 28,2% da fatura, esse é o custo para produzir a energia nas usinas (hidrelétricas, termelétricas, solares etc.);

Transmissão: 7,7% da fatura, esse é o custo do transporte da energia das usinas até o estado do Pará, por meio de grandes linhas de transmissão;

Distribuição: é a parte que cabe à Equatorial e representa 33,5% da fatura, para levar a energia até sua casa, cuidar da rede, fazer manutenções e o atendimento ao cliente. Essa é a única etapa da conta que a empresa recebe diretamente;

Encargos setoriais: Representa 30,6% da fatura, valores cobrados por determinação do governo federal para custear programas e incentivar fontes renováveis;

Impostos: tributos municipais, estaduais e federais, como ICMS, PIS/PASEP, COFINS e a Contribuição para Iluminação Pública.

Tudo isso está detalhado na sua fatura

A conta pode ser enviada impressa, por e-mail ou pelo WhatsApp, e apresenta cada item com explicações claras. Se restarem dúvidas, o cliente pode entrar em contato com a Equatorial por telefone, aplicativo, site ou com a assistente virtual Clara — todos com atendimento 24 horas.

Após entender melhor os detalhes da cobrança, dona Nilde saiu da agência mais consciente: “Agora sim entendi melhor! Vou evitar deixar lâmpada acesa à toa e esperar essa tal bandeira sair. Vai ajudar no bolso, né? ".

Quer entender mais sobre sua conta?

Acesse www.equatorialenergia.com.br, clique na seção “Informações”, ligue para o 0800-091-0196, baixe o app da Equatorial ou visite a agência mais próxima.