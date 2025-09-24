Senador José Porfírio vai ganhar uma nova subestação de energia

Da praia do Leme, os moradores de Senador José Porfírio acompanham a chegada de turistas que movimentam a economia local. Hospedagens, alimentação, comércio aquecido — é assim que um dos maiores municípios da região do Xingu vem gerando emprego e renda, firmando-se como um dos destinos turísticos mais promissores do interior do Pará.

Para manter esse ritmo de crescimento e atrair novos negócios, Souzel — como é conhecida na região — precisa de uma rede elétrica mais robusta e preparada para a demanda crescente. É nesse contexto que a Equatorial Pará atua. Desde janeiro, a distribuidora executa várias frentes de obras de melhoria e expansão da rede, com duas grandes iniciativas: a construção de uma subestação e a implantação de uma linha de transmissão de 69 kV.

Composta por transformadores de potência, disjuntores, seccionadores, barramentos, relés de proteção, para-raios e sistema de aterramento, a nova subestação terá potência instalada de 25 MVA e beneficiará cerca de 50 mil imóveis. A obra é fundamental para controlar o fluxo de energia, proteger o sistema contra falhas e interconectar diferentes pontos da rede elétrica, assegurando que a energia chegue às famílias e aos empreendimentos de forma contínua, estável e eficiente.

Segundo o executivo de obras da Equatorial, Jhonatta Primo, a construção está sendo feita com equipamentos modernos e de alta confiabilidade. “Essa subestação representa um marco para Senador José Porfírio. Vamos garantir energia de qualidade, contínua e segura, criando condições para que a economia local cresça ainda mais, sem risco de interrupções que prejudiquem famílias e negócios”, destacou.

Além da subestação, a linha de transmissão de 69kV, com 78 km de extensão, vai ampliar a robustez do sistema elétrico, reduzindo quedas e oscilações. Isso, na prática, significa mais estabilidade para residências, comércio, agricultura e serviços públicos, permitindo a expansão da atividade econômica com segurança.

“Hospitais, escolas, repartições públicas, produtores rurais e comerciantes sentirão diretamente os benefícios. A energia estável é um fator decisivo para atrair novos investidores e gerar emprego e renda para a população”, reforçou Primo.

Entre as melhorias em andamento, a distribuidora já executa 2,6 km de construção e substituição da rede para integrar o novo sistema, além da substituição de postes de madeira por concreto e a instalação de equipamentos modernos, que aumentam a confiabilidade e a durabilidade da rede. Os desafios da obra envolvem logística de acesso por balsas e estradas de difícil trajeto, mas todo o planejamento está sendo feito para minimizar impactos à população.

A previsão é que as obras da rede de transmissão sejam concluídas até o fim de novembro, beneficiando tanto a área urbana quanto as comunidades rurais do município.