Equatorial: energia para hoje, legado para o futuro

Belém já está se preparando para a COP 30, e quem mora por aqui já começa a sentir as mudanças. Uma delas é a melhoria na rede elétrica no entorno do Parque da Cidade e do Hangar, áreas que serão protagonistas durante o evento, mas que, acima de tudo, fazem parte do dia a dia de muita gente.

Essa é uma entrega da Equatorial Pará e envolve a troca de 7 km de cabos antigos por novos, mais modernos e seguros. Também foram construídas novas redes e instalados equipamentos tecnológicos que aumentam a qualidade do fornecimento de energia na região. Tudo isso com um investimento de quase R$ 2 milhões.

VEJA MAIS

O que isso significa na prática?

Significa que moradores e comerciantes do entorno vão contar com uma energia mais estável, com menos risco de interrupções e, em caso de imprevistos, com um sistema que pode ser operado à distância para agilizar o retorno da energia.

As melhorias beneficiam diretamente quem vive nas avenidas Júlio César, Senador Lemos e Brigadeiro Protásio, corredores importantes da cidade que agora têm uma rede mais forte e preparada para os desafios do presente e do futuro.

Para o superintendente da Equatorial Pará, Eder Oliveira, esse é apenas o começo. “Essas ações também proporcionam aumento na disponibilidade de energia e redução de perdas. Trabalhamos para garantir o fornecimento durante os eventos internacionais, mas, mais do que isso, essas são obras de legado que ficam para a cidade”.

A cidade está mudando e a Equatorial Pará segue com um cronograma robusto de entregas para os próximos meses.

O compromisso é com a COP, mas principalmente com Belém e com quem vive nela todos os dias.