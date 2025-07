Energia que transforma: investimentos na rede elétrica impulsionam municípios do Sul e Sudeste do PA

Garantir energia de qualidade, com continuidade e segurança, é essencial para o desenvolvimento de qualquer região. No Sul e Sudeste do Pará, melhorias estruturais na rede elétrica têm sido fundamentais para atrair novos investimentos e impulsionar a economia local. Somente em 2024, a Equatorial Pará destinou R$ 198 milhões a cidades dessas regiões, com ações que vão desde a modernização da infraestrutura até a ampliação da capacidade de atendimento.

Benefícios já podem ser sentidos pela população das regiões com as recentes melhorias no sistema de distribuição de energia. Entre as principais ações está a troca e o aumento de redes, manutenção de equipamentos, instalação de novas unidades e até reforço nas equipes que atuam nas ruas para garantir mais agilidade nos atendimentos.

Para 2025 a distribuidora continua com a missão de fortalecer o sistema elétrico da região. Diversos municípios já receberam melhorias neste ano e no segundo semestre o trabalho continua para permitir que milhares de pessoas contem com uma energia mais segura, contínua e confiável.

Sidney Tavares, superintendente da Equatorial Pará, destaca o compromisso da distribuidora de energia com a melhoria contínua do fornecimento na região.

“Nosso compromisso é garantir que a população tenha acesso a uma energia segura e de qualidade, que faça diferença real no dia a dia das pessoas. Por isso, temos investido fortemente em modernização da rede e expansão do atendimento. Levar energia para todas as regiões é mais do que uma obrigação técnica, é uma responsabilidade social. Sabemos o quanto uma rede elétrica estável influencia na saúde, na educação e na economia local”, finaliza.

Investimentos Equatorial Pará no sul e sudeste do estado // 1º semestre de 2025

- Expansão da rede elétrica;

- Construção de 80 km de rede trifásica em Cumaru do Norte;



- Novo ponto de suprimento de energia para os municípios de Dom Eliseu, Rondon do Pará, Bom Jesus do Tocantins e Abel Figueiredo;

- Construção de novos alimentadores em Parauapebas, Canaã dos Carajás, Xinguara e São Felix do Xingu. Obras estruturantes que iniciaram no 1º Semestre de 2025, com previsão de conclusão ainda no 2º Semestre de 2025, que beneficiarão as regiões contempladas com maior capacidade de absorção de novos clientes e melhoria do fornecimento para os clientes atuais.

Reforço em infraestrutura

- Instalação de um novo transformador de força em Nova Ipixuna;



- Troca de um transformador de força em Redenção;



- Troca de um banco regulador de tensão nas cidades de Palestina do Pará e Brejo Grande do Araguaia;

- Instalação de 5 Bancos Reguladores de Tensão nos circuitos que atendem os Municípios de Redenção, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, para melhoria dos níveis de tensão na região.

Modernização e tecnologia

- Instalação de 44 religadores nas redes de distribuição de toda a regional Sul, estando previstas, ainda, a instalação de mais 87 religadores até o final do mês de agosto. Investimento para reforçar a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica na região, e agilizar a recomposição do fornecimento em casos de eventuais ocorrências.

Manutenção preventiva e melhorias operacionais

Mutirão de manutenções nas redes dos municípios de Rio Maria, Tucumã, Tucuruí, Breu Branco, Novo Repartimento e Goianésia do Pará, com serviços como podas de árvores e troca de equipamentos, incluindo chaves fusíveis e postes.

Mais qualidade e segurança, com menos custos

Regularização de energia para cerca de 3 mil famílias em Canaã dos Carajás e inclusão no programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), que garante até 65% de desconto nas faturas.