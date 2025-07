E+ Reciclagem transforma resíduos em desconto na conta de luz no Pará

No Pará, sustentabilidade também pode significar economia. O projeto E+ Reciclagem tem mostrado como pequenas atitudes no dia a dia, como separar e descartar corretamente os resíduos, geram benefícios para o meio ambiente e ainda ajudam no valor da fatura de energia elétrica.

A ideia é simples e eficiente: levar seus materiais recicláveis até um dos postos de coleta, apresentar a Conta Contrato da Equatorial Pará, e acumular créditos que viram desconto direto na sua conta de luz. O projeto é realizado dentro do Programa de Eficiência Energética da Equatorial Pará e regulamentado pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

E os resultados falam por si: de janeiro a maio de 2025, foram quase 2 mil toneladas de resíduos arrecadadas, ajudando a preservar mais de 20 mil árvores e a evitar a emissão de quase 7 mil toneladas de CO₂ na atmosfera. No total, já foram concedidos mais de R$ 34 mil em bônus para quem participou da iniciativa, que também permite a doação dos créditos a instituições beneficentes.

O que pode ser reciclado?

Nos postos do E+ Reciclagem, você pode entregar:

Papel e papelão

Plásticos

Metais (como latinhas)

Óleo de cozinha usado

Baterias

Eletrônicos com placa, como celulares e computadores antigos

Onde participar?

O projeto conta com nove postos de coleta em funcionamento no estado. Eles estão distribuídos entre Belém, Ananindeua, Castanhal, Altamira e Santarém. Em Belém, os pontos incluem locais de fácil acesso como o Parque Shopping, a FIEPA e o Assaí Atacadista. Dois postos da capital estão em reforma e devem reabrir em breve.

Mais do que um benefício financeiro, o E+ Reciclagem fortalece uma cultura de cuidado com o meio ambiente e mostra como a sustentabilidade pode e deve estar ao alcance de todos. Para mais informações sobre os endereços dos postos, os interessados podem acessar as redes sociais pelo @equatorial.pa ou site.