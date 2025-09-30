Círio 2025: veja como solicitar pedido de ligação provisória para trabalhar na festividade

As ligações provisórias garantem energia segura e de qualidade para as atividades comerciais. Em virtude da alta procura para o Círio de Nazaré, a Equatorial Pará irá estender o prazo do posto exclusivo para solicitação do serviço até esta sexta-feira (3). O atendimento é direcionado aos permissionários do Arraial e demais profissionais que vão atuar durante a quadra nazarena em qualquer ponto da cidade e está disponível no Centro Social de Nazaré.

O atendimento seguirá até esta sexta-feira, 3 de outubro, das 9h às 12h e das 14h às 16h. Interessados devem apresentar identidade, CPF e informar o endereço completo, constando a quantidade de dias que precisarão da rede provisória. Já os permissionários cadastrados para o Arraial devem levar o contrato do box. Após avaliação de carga, a Equatorial Pará irá calcular o valor para gerar os boletos de pagamento.

Também é possível buscar as agências de atendimento da Equatorial Pará para a solicitação de ligações provisórias. O cliente deve realizar a solicitação pelo menos cinco dias antes da data de início do trabalho.

“A ligação provisória garante que todos atuem com segurança e dentro da legalidade durante o Círio. É um serviço que dá tranquilidade para quem vai trabalhar no período, pois assegura energia de qualidade e evita riscos de acidentes com a rede. Ligações clandestinas são perigosas porque podem gerar curtos-circuitos e incêndios”, afirma Cleiton Soares, analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará.

Serviço

Pedido de ligação provisória para o Círio 2025

Data: até 3 de outubro

Hora: 9h às 12h e 14h às 16h

Local: Centro Social de Nazaré. Viela Coimbra, 1-113 - Nazaré, Belém - PA, 66040-090

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades