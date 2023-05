Projeto premia iniciativas voltadas para a proteção da Amazônia com R$ 65 mil; inscreva-se

A Rede Transformar, projeto multissetorial que reúne empresas para promover o desenvolvimento de comunidades, está premiando com R$ 65 mil iniciativas voltadas para a preservação do bioma amazônico. As inscrições começaram nesta quinta-feira (18). Três projetos serão selecionados. Podem participar programas realizados nos estados do Amazonas, Pará e Tocantins.

Os negócios ou iniciativas devem estar alinhados às temáticas de bioeconomia, desenvolvimento local, educação, geração de renda, inovação e tecnologia, e sustentabilidade. A expectativa é de que os projetos selecionados possam gerar renda nas comunidades e auxiliar na manutenção dos ativos florestais.

VEJA MAIS

As inscrições para participar da seleção podem ser realizadas até o dia 7 de junho. O edital da seleção da Rede Transformar e o link para inscrição estão disponíveis no site prosas.com.br/editais/13450-edital-floresta-em-pe-da-rede-transformar.

A Rede Transformar é uma iniciativa da Votorantim Cimentos que reúne parceiros com o objetivo de gerar impacto social positivo nas áreas de habitação e conservação de florestas. Alinhada com a agenda global de redução das emissões de CO2, a frente “Floresta em Pé” fomenta o desenvolvimento de negócios em bioeconomia, gerando emprego, renda e contribuindo para a preservação dos ecossistemas e da biodiversidade.