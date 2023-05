Governador do Amapá avalia acionar a Justiça após Ibama negar exploração de petróleo

O governador do Amapá, Clécio Luís, disse na tarde desta quinta-feira (18) que o Estado avalia acionar a Justiça para tentar derrubar a decisão do Ibama que rejeitou licenciamento ambiental para exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Segundo informou à CNN, a ideia é acionar a Justiça Federal e obter uma liminar contra a decisão do Instituto de Meio Ambiente.

Clécio declarou que considera a decisão “absurda” e “propositalmente desrespeitosa com o Amapá e a Amazônia”. O governador afirma ainda que o presidente do Ibama sabia haver “uma negociação entre o Governo do Amapá, técnicos do órgão, a bancada federal e vários ministérios para que se encontre a melhor saída ambiental possível”.

O presidente da Comissão e Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e também senador pelo Amapá, Davi Alcolumbre, afirmou estar indignado com a decisão do Ibama que, nas palavras dele, tiram do povo brasileiro, não só do amapaense, o direito de conhecer suas riquezas.

O senador se reuniu na última terça-feira (16) com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para tratar do assunto. O senador quer uma audiência com o presidente Lula para discutir a decisão.

Mais cedo, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, anunciou que deixará seu partido, a Rede. O estopim foi a decisão do Ibama de rejeitar licenciamento ambiental para exploração de petróleo na margem equatorial do país.

A medida do Ibama é apoiada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também da Rede.